Exportéři se po konci intervencí připravují na horší časy

Exportéry po dnešním konci intervencí na oslabení koruny čekají podle místopředsedy Asociace exportérů Otto Daňka horší časy. Firmy, které výhody intervenčního režimu využily k investicím a posílení konkurenceschopnosti, by to však podle něj nijak existenčně ohrozit nemělo. „Ti, co se nepřipravovali, budou mít problémy,“ řekl Daněk. Ukončení intervenci nebylo překvapením, čekalo se každým dnem, dodal.