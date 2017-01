Evropská směrnice o zpřísnění držení zbraní zřejmě projde. Česko nemá spojence

„Zatím to předběžně příliš dobře nevypadá, protože se zdá, že hlavní frakce v Evropském parlamentu s tím návrhem spíše souhlasí,“ uvedl Sobotka. S ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) a s právníky se chce ministerský předseda poradit o možnostech, jak by Česko mohlo na směrnici reagovat.

Česká republika podle něho nemůže návrh, jenž se podle Sobotkových informací ještě mění pro Česko kladným i záporným směrem, podpořit kvůli „řadě nedostatků, nelogičnosti, administrativní náročnosti a do značné míry i nesmyslnosti“. „Nejbližší naší pozici je v tuto chvíli Slovensko, eventuálně tedy Švýcarsko, které ale není členem Evropské unie, určité styčné plochy nacházíme s Polskem a s Finskem. Tím je v zásadě okruh našich potenciálních spojenců definován,“ uvedl premiér.

Sobotka varoval před tím, že omezení vytvoří tlak na přechod části dosud legálních zbraní do nelegální sféry. „Tendence v tomhle směru už jsou patrné,“ poznamenal. Premiér taky upozornil na to, že směrnice by vyostřila nálady proti Evropské unii.

S návrhem přísnější směrnice o střelných zbraních přišla Evropská komise koncem předloňského roku. Změnami se pokusila reagovat na teroristické útoky v Paříži.

