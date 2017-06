Evropská komise prý zahájí s Českem řízení kvůli nedodržování kvót

Formálně komise ještě o dalším postupu nerozhodla, učinit by tak měla na úterním zasedání. Pokud se Evropská komise na zahájení procedury shodne, nejdříve do daných členských států pošle oficiální upozornění, které je prvním krokem v několikastupňovém řízení. To může skončit soudem, který může rozhodnout o pokutě pro členský stát.

Mluvčí Evropské komise Alexander Winterstein dnes připomněl, že rozhodnutí o podobných řízeních obvykle komise přijímá jednou měsíčně dohromady v jednom balíku. „Ten příští by měl být schválen tuto středu,“ upozornil mluvčí. Dopředu o rozhodnutí spekulovat nechtěl, uvedl jen, že komise musí postupovat v souladu se svým mandátem jako „strážce unijních smluv“.

Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos v úterý ve Štrasburku zveřejní další pravidelnou zprávu o pokroku v unijních programech přesídlování a přerozdělování uprchlíků. Když minulý měsíc představoval novinářům tu předcházející pohrozil, že komise nebude váhat a řízení vůči Polsku, Maďarsku a České republice spustí, pokud tyto země nezmění svůj přístup.

Česko bylo jednou ze zemí, které v roce 2015 hlasovaly proti povinným kvótám na přerozdělování uprchlíků. Dnes odmítá naplňovat nejen povinné kvóty, ale i dobrovolný závazek, který předtím učinila. Z celkového počtu přibližně 2600 lidí zatím Česko převzalo jen 12 migrantů. Žádné další už podle nedávného vyjádření ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) nepřijme. Chovanec to zdůvodnil mimo jiné zhoršenou bezpečnostní situací.

