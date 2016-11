Erdogan: Nemusíme být v EU za každou cenu. Alternativu vidí na východě

Turecko vyjednává o vstupu do EU 11 let a unie nepřestává Ankaru kritizovat za její postoj k demokratickým svobodám.

„Turecko se musí cítit nenuceně a neusilovat o členství v EU za každou cenu. Proč by nemohlo být v šanghajské pětce? Myslím, že kdyby se Turecko k šanghajské pětce připojilo, umožnilo by mu to jednat s mnohem větší uvolněností,“ řekl Erdogan na zpáteční cestě z návštěvy Pákistánu a Uzbekistánu.

SCO měla původně pět členů - Rusko, Čínu, Tádžikistán, Kazachstán a Kyrgyzstán. Později vstoupil také Uzbekistán a o přistoupení mají zájem Indie i Pákistán. Organizace vznikla v roce 2001 jako regionální bezpečnostní blok, který měl čelit šířícímu se radikálnímu islámu a pašování drog z Afghánistánu.

Podle Reuters by přijetí Turecka coby člena NATO do SCO znepokojilo jeho západní spojence a další členy aliance. Vyjednávání Ankary s EU jsou momentálně na bodu mrazu. Erdogan nedávno oznámil, že pokud Brusel nedospěje do konce roku k nějakému rozhodnutí, uspořádá příští rok referendum o členství Turecka v EU.

