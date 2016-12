Dvojice Čechů zadržená v Turecku žádá o propuštění

Právník dvojice Čechů zadržené v Turecku pro podezření z členství v ozbrojené teroristické organizaci podal žádost o jejich propuštění. Uvedl to dnes premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle české strany není důvod, proč by Markéta Všelichová a Miroslav Farkas měli být zadržováni nebo proč by měli být souzeni, řekl.