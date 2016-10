Druhé kolo voleb rozhodne o síle koalice v Senátu

Sociální demokraté spolu s ANO a KDU-ČSL mají s ohledem na sedm vzájemných duelů svých kandidátů jisté to, že budou v jednaosmdesátičlenném Senátu disponovat nejméně 42 hlasy. K ústavní většině, kterou při plném stavu tvoří 49 senátorů, by potřebovaly dalších sedm vítězství.

První kolo voleb vyhrálo hnutí ANO, postoupilo ve 14 obvodech. S výjimkou lékaře a poslance Milana Brázdila v Olomouci ale ani jeden z nich výraznějšího zisku v úvodním hlasování nedosáhl. ČSSD a KDU-ČSL mají ve finále po devíti kandidátech, které nominovali. ODS má možnost udržet si alespoň pět mandátů. Starostové mohou získat čtyři senátory, TOP 09 má tři, KSČM jednoho.

Podívejte se, jak dopadlo 1. kolo senátních voleb

Nejblíže ke zvolení jsou podle výsledků úvodního kola starosta Chrastavy Michael Canov (SLK) na Liberecku, ředitel gymnázia Jiří Růžička (za TOP 09) v Praze 6 a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj Jiří Cienciala (Občané spolu - nezávislí) na Frýdecko-Místecku. Všichni dostali přes 40 procent hlasů.

Výsledek voleb bude záležet na tom, kolik voličů se 54 finalistům podaří přilákat do volebních místností. Ve finále bývá účast nižší až o polovinu v porovnání s prvním kolem. Možnost hlasovat má 2,78 milionu voličů, k úvodnímu kolu přišla třetina z nich.

Volit senátory mohou lidé dnes od 14:00 do 22:00 a po noční přestávce opět v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky se jmény kandidátů dostanou spolu s úřední obálkou až ve volebních místnostech. Stejně jako před týdnem by lidé neměli zapomenout na občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti.

