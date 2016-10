Dodržujte kvóty, jinak to je začátek konce EU, varuje Juncker

Komise loni představila plán přerozdělení 160 tisíc uprchlíků v členských zemích unie. „Někteří členové jej ale neuplatňují,“ postěžoval si Juncker na konferenci v Paříži.

„To je začátek konce, pokud pevné pravidlo, které bylo demokraticky zpracováno, členské státy nedodržují,“ řekl zejména s poukazem na Maďarsko.

„Pokud pokaždé, kdy některý členský stát nesouhlasí s nějakým rozhodnutím, uspořádá referendum, aby tvrdil opak toho, co říkají právní pravidla, pak nedokážeme spravovat a řídit Evropskou unii,“ prohlásil Juncker.

Evropská unie stojí na právu, sdělil také Juncker. „Vidět, že se dnes některé členské státy vyznačují tím, že již nerespektují evropské normy, je velmi smutné,“ dodal.

Szijjártó podle agentury MTI z Budapešti odpověděl, že předseda Evropské komise by měl prosazovat zájmy společenství, „nebo by se alespoň neměl urážet, když to maďarská vláda dělá místo něj“.

Podle mínění šéfa maďarské diplomacie se zdá, že Junckera „názor Maďarů velice rozčílil“. A dodal, že to, co předseda EK považuje za začátek konce, je ve skutečnosti „vítězství demokracie“. „Juncker možná zapomněl, co je jeho práce. Neměl by měnit Evropu a její lidi, nýbrž prosazovat jejich zájmy,“ prohlásil Szijjártó.

Maďarsko uspořádalo v neděli referendum o přesídlování uprchlíků. Kvůli nízké volební účasti bylo označeno za neplatné. Maďarský premiér Viktor Orbán ale s poukazem na to, že prakticky všichni ze zhruba 40 procent zúčastněných voličů hlasovali proti kvótám, ohlásil záměr požádat parlament, aby hlasoval o odmítnutí přijímání uprchlíků z jiných států EU.

Kvóty upravující rozmístění imigrantů v jednotlivých unijních zemích odmítají mimo jiné také Česko a Slovensko.

