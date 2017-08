Do voleb se přihlásilo 31 stran, největší výběr bude v Praze

Do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny se přihlásilo 31 volebních uskupení. Je to nejvíce v historii samostatné České republiky a o o sedm více než při minulých, předčasných volbách v roce 2013. Volební uskupení mohla do dnešních 16:00 nominovat na krajských úřadech a pražském magistrátu své adepty na poslance. Podobně jako v minulých letech ne všechny strany přihlásily své kandidáty ve všech krajích.