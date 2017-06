Dluh Kazachstánu vůči Česku bude řešit komise, dohodl Zeman

Zeman se s kazašským prezidentem Nazarbajevem setkal před koncem své pracovní návštěvy Kazachstánu. Při otevření českého pavilonu na astanském Expu 2017 řekl, že se v některých otázkách, které řešili, posunuli kupředu. „Nemohu sice konstatovat slavné prohlášení, že prezident všechny mé argumenty přijal, ale myslím, že jsme měli velice užitečnou diskusi a v některých věcech jsme se posunuli,“ řekl Zeman po otevření českého pavilonu na Expu.

Kazachstán Česku dluží miliardy

Jednou z hlavních otázek, jimiž se zabývali, bylo vypořádání takzvaného jamburského dluhu. Závazek vznikl v první polovině 90. let v rámci takzvaných jamburských dohod při výstavbě plynovodu. Kazachstán zastavil vyjednávání o vyrovnání dluhu zhruba 300 milionů dolarů (7,5 miliardy korun) vůči České republice v roce 2006. Bývalý státní podnik Transgas tehdy na základě dohody podepsané v dobách komunistické „Rady vzájemné hospodářské pomoci“ (RVHP) v roce 1985 pokračoval v dodávkách pro plynárenství v Rusku, na Ukrajině i v Kazachstánu. Kazašský stát ale za dodávky, financované z českého státního rozpočtu, nezaplatil.

Prezidenti se podle Zemana dohodli na zřízení komise. Prezidenti obou zemí se bavili také o ekonomických záležitostech. Předseda představenstva České exportní banky Karel Bureš sdělil, že v Kazachstánu je velký zájem o produkty v oblasti energetiky. „Už teď Česká exportní banka financuje vývoj čerpadel Sigma a další velká zakázka v oblasti obnovitelných zdrojů je před podpisem,“ dodal.

S Kazachstánem obchoduje také společnost MSA, která již před zahájením Expa do země dodala armaturu za více než 75 milionů korun. Za posledních deset let do země prodala armaturu za více než 250 milionů, upřesnil zástupce firmy Roman Baláž.

