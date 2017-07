Další rána pro Trumpa. Republikáni couvají z reformy zdravotnictví

Ke dvěma dřívějším republikánským odpůrcům zákona Susan Collinsové a Randu Paulovi přibyli senátoři Mike Lee a Jerry Moran. Oba své rozhodnutí oznámili v pondělí v noci na twitteru. Republikáni mají v Senátu 52 křesel, pro schválení reformy je potřeba alespoň 50 hlasů. Proti Trumpově reformě jsou všichni demokraté.

My colleague @SenMikeLee and I will not support the MTP to this version of BCRA. #HealthcareBill