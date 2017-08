D8 má být od září plně průjezdná. Ale jen na půl roku

Podle výsledků měření pomohla náročná stabilizace podloží a okolí estakády. Práce na stabilizaci už skončily. Na základě doporučení geologů ale zatím zůstává provoz omezen, aby bylo možné zhodnotit účinek stabilizačních prací. „Zatím ta měření jsou povzbudivá a vedou nás k tomu, že bychom mohli dálnici začít zprovozňovat v obou pruzích,“ uvedl Ťok.

Přesný termín ministerstvo dopravy nestanovilo, bude to ale po 20. září, kdy se na celé D8 uskuteční zkušební měření a testování v nedalekých tunelech. „Pokud by náhodou monitorování mělo nějaké další nepředvídatelné výchylky, tak pak by to nebylo. Ale jsem přesvědčen z vývoje a debaty, že to zprovozníme po 20. září,“ doplnil ministr.



Omezení provozu souvisí s nestabilitou podloží v okolí. ŘSD v uplynulých měsících nestabilní okolí zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu. Okolí monitoruje asi stovka čidel. Rada monitoringu složená z geologů a dalších odborníků sledovala pohyb stavby ve třech směrech. Podélně, ve směru osy dálnice, příčně a třetí svisle, tedy sedání konstrukce mostu. Podle Petra Kycla z České geologické služby se dálnice podélně a příčně už nehýbe. „Ty pohyby svislé, to sedání, stále probíhá, ale ve velmi malé podobě,“ řekl Kycl. Dodal, že jde u takových staveb o zcela obvyklý jev. „U takto náročných konstrukcí k takovým drobným věcem dochází i mimo náročné sesuvné území,“ uvedl Kycl.

Stavaři se na D8 vrátí na jaře. Budou pokračovat v další stabilizaci dálnice. „Bude potřeba udělat další injektáže pod pilíři. Počítám, že by se v příštím roce střídavě zavíral jeden most, kde se budou dělat injektáže, a pak ten druhý,“ řekl Ťok. Doprava tak bude vždy svedena na jeden dálniční most. „Ty stavební úpravy nebudou jednoduché. Počítáme, že využijeme celou stavební sezonu i v roce příštím,“ doplnil ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Sanace Prackovické estakády dosud podle Kroupy stála 320 milionů korun. Náklady na druhou etapu odhaduje zhruba na 50 milionů.

Nestabilita u estakády se poprvé ve větší míře ukázala loni v říjnu, poslední úsek D8 před České středohoří byl proto v prosinci otevřen s omezením. D8 se nestabilitou podloží potýkala dlouhodobě. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil tehdy rozestavěný úsek D8 asi v délce 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.

D8 vzniká už 33 let, první úsek otevřeli v roce 1990

Duben 1984 - Na Ústecku byla zahájena výstavba 92,2 km dlouhé dálnice D8. 6. listopadu 1990 - Byl otevřen první úsek - 4,2 km mezi Řehlovicemi a Trmicemi na Ústecku. Říjen 1990 - Zahájení stavby D8 u Prahy. 23. července 1993 - Otevřen úsek od Prahy (Zdiby) do Úžic (9,6 km). 10. listopadu 1993 - Vláda přijala usnesení, podle něhož měla být dálnice hotova do roku 2002. 18. října 1996 - Otevřen úsek Úžice - Nová Ves dlouhý 8,9 km. 26. října 1998 - Otevřen 13,5 kilometru dlouhý úsek Doksany - Lovosice. 22. května 2000 - Česká vláda schválila návrh smlouvy s Německem o propojení dálnice D8 a německé A17 mostem na hranici. Smlouvu vláda schválila již v roce 1997, německá strana si vyžádala její přepracování, aby byla v souladu s právem EU. 14. července 2000 - Ministerstvo životního prostředí vydalo výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro průchod dálnice D8 v šestnáctikilometrovém úseku přes České středohoří. 12. září 2000 - Ministři dopravy ČR a Německa podepsali v Berlíně mezistátní dohodu o propojení dálnic D8 a A17. 18. června 2001 - Do provozu uveden úsek v délce 16,3 kilometru mezi Novou Vsí na Mělnicku a Doksany; vznikl úsek souvislé dálnice z Prahy do Lovosic o délce 48,3 kilometru. 2. listopadu 2004 - Po deseti letech od první studie trasy dálnice D8 přes Krušné hory začala výstavba tohoto technicky složitého úseku - přes 23 kilometrů z Trmic k hranici. 21. prosince 2006 - Otevřen 23,4 km dlouhý krušnohorský úsek D8, který má celkové převýšení 482 metrů a zahrnuje několik stavebně náročných mostů a tunelů - tunely Panenská (2160 m) a Libouchec (580 m), mosty v Trmicích (1085 m) a u Knínice (1071,5 m). Zároveň byl uveden do provozu úsek německé dálnice A17 od hranic do Drážďan a hraniční přechod Krásný Les - Breitenau. 6. listopadu 2007 - ŘSD zahájilo výstavbu posledního úseku mezi Lovosicemi a Řehlovicemi v délce 16,4 kilometru. 15. prosince 2010 - Otevřena nová křižovatka na D8 u Lovosic, která usnadnila průjezd městem. 15. září 2011 - Ministr dopravy Pavel Dobeš řekl, že D8 bude dostavěna do roku 2015. 23. prosince 2011 - Lovosický stavební úřad vydal povolení pro stavbu zbytku D8 přes České středohoří. Ekologové, kteří s rozhodnutím nesouhlasili, se odvolali ke krajskému úřadu. 6. dubna 2012 - Ministerstvo dopravy vydalo povolení nutné pro zprovoznění mostu nad obcí Vchynice na Litoměřicku. Úsek o délce 3,7 kilometru byl hotový v prosinci 2011, kvůli rozporům ve stavební dokumentaci ho ale nebylo možné uvést do provozu. 20. dubna 2012 - Krajský úřad Ústeckého kraje oznámil, že zamítl odvolání ekologů proti povolení pro poslední úsek D8. 9. května 2012 - Byla zahájena dostavba D8. 24. července 2012 - Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil rozhodnutí krajského úřadu, který odmítl odvolání ekologů. Povolení ztratilo platnost a stavba musela být zakonzervována. V srpnu krajský úřad znovu odmítl ekology a D8 se mohla stavět. 20. prosince 2012 - Ústecký krajský soud napodruhé posvětil stavební povolení na dokončení dálnice D8. 7. června 2013 - U Litochovic nad Labem se v době silných lijáků a povodní, které postihly velkou část Čech, sesula půda. Masivní sesuv zasáhl rozestavěnou dálnici v asi dvousetmetrovém úseku. Na dálnici způsobil škodu 700 milionů korun a na souběžné železniční trati 300 milionů. V současnosti se u soudu vede spor, zda je za sesuv zodpovědná společnost Kámen Zbraslav, jež má nedaleko lom. Firma vinu odmítá. 7. dubna 2015 - Skončila první etapa sanace sesutého svahu. V polovině roku 2016 začaly odklízecí práce hlavní trasy dálnice. Na stavbě se v úsecích před a za sesuvem nadále pracovalo. 28. června 2016 - Ministr Ťok oznámil, že poslední úsek D8 bude dokončen podle plánu, tedy v polovině prosince 2016. 17. prosince 2016 - Motoristům se otevřel poslední dvanáctikilometrový úsek dálnice D8. Kvůli nestabilnímu podloží byl ale u Prackovické estakády provoz sveden do jednoho pruhu. Původně se hovořilo o tom, že omezení potrvá několik týdnů či měsíců, platí ale dosud. 30. srpna 2017 - Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) řekl, že dálnice D8 by měla být plně průjezdná na konci září. Ředitelství silnic a dálnic v uplynulých měsících nestabilní okolí estakády zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu.



