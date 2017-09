ČT odvysílá dokument o Babišovi až po volbách. Film nepřináší nové pohledy, tvrdí Dvořák

Dokumentární film Selský rozum o předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi uvidí diváci na obrazovkách České televize až po volbách. Dokument nepřináší žádné nové pohledy, neexistuje tak žádný zásadní zájem, aby televize tento film odvysílala do voleb, řekl generální to ředitel ČT Petr Dvořák. Vysílat se tak bude asi během listopadu. Kvůli snímku se ČT dostala do sporu se Stranou zelených, která chtěla Selský rozum promítat v předvolební kampani.