ČSSD razí "policejní" heslo. Naší rolí je pomáhat a chránit, říká Zaorálek

ČSSD by podle Zaorálka měla dosáhnout co nejlepšího či překvapivě dobrého výsledku, konkrétní číslo ale odmítl uvést. Minulé sněmovní volby vyhrála ČSSD se ziskem 20,45 procenta hlasů, nyní jim průzkumy přisuzují zhruba poloviční zisk.

ČSSD by podle Zaorálka měla vystupovat jako strana, která pomáhá a chrání a která je přesvědčena o tom, že si lidé zaslouží „dobrý život v dobré zemi a dobrou práci“. Její program by neměl být výčtem kapitol, ale také příběhem, který by spojovala morální identita.

Zaorálek chce vést kontaktní kampaň, program lidem vykládat srozumitelně, ohlásil změny ve volebním týmu. „Dynamika vedení té volební kampaně byla poměrně nízká, v prezentaci docházelo k chybám,“ uvedl. Chtěl by změnit styl i vizáž kampaně, aby byla svěžejší a nepoužívala jen staré postupy. „Jestli se sociální demokracie bude chovat jako starý establishment, tak nevěřím, že má šanci. Proto se pokusím o nemožné,“ řekl novinářům.

Budoucí koaliční partnery Zaorálek nechtěl předjímat. Vymezil se ale proti milionářům, kteří se staví do čela zástupů a „bojují proti establishmentu, jehož součástí celou dobu byli“. S výjimkou Zdeňka Bakaly nikoho přímo nejmenoval. Posteskl si jen, že se lidem nezajídá stále stejná komedie, když jim někdo takový „rozdá někde nějakou pětitisícovku nebo koblihu“.

„Nemá cenu opakovat to, co se nám povedlo, protože to vlastně není to, čím jsme schopni dnes lidi oslovit. Nutná je schopnost předvést lidem, že my nějakou cestu do budoucnosti známe,“ uvedl. Podle něj je k tomu příhodná doba s ohledem na blížící se výročí událostí let 1918 a 1968 a přihlásil se k masarykovskému odkazu. „Levice nemůže být přesvědčivá, pokud nebude cítit nějakou národní hrdost,“ poznamenal.

