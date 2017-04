ČNB v únoru intervenovala za 220 miliard korun

Režim devizových intervencí, který ČNB zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR, tento čtvrtek ukončila. Podle analytiků celkově za intervence ČNB utratila zhruba dva biliony korun, protože v březnu podle nich musela intervenovat za asi 500 miliard korun. Důvodem nárůstu byl právě tlak investorů s blížícím se očekávaným koncem intervencí a i údaje o rostoucí inflaci.

Podle ekonomů objem devizových rezerv tak zřejmě již k dnešku překonal hranici 70 procent HDP. „Celkově odhadujeme březnové intervence mírně přes 500 miliard korun. V letošním roce objem intervencí již překonal 1100 miliard a za celé období trvání kurzového závazku ČNB intervence přesáhly 2000 miliard korun,“ uvedl například hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Dodal, že před zahájením intervencí byl objem devizových rezerv zhruba 20 procent HDP.

ČNB momentálně patří podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy k centrálním bankám s jedním z nejvyšších objemů devizových rezerv vůči HDP na světě. „Výše rezerv a hlavně tempo jejich růstu od začátku letošního roku bylo pro ČNB jedním z důvodů ukončení intervenčního režimu hned v prvních dnech druhého čtvrtletí,“ uvedl.

ČNB dlouhodobě tvrdí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem. Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. Ale i v tomto případě ČNB dlouhodobě uvádí, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i se ziskem 46,5 miliardy korun za loňský rok zhruba 60 miliard korun. Kovanda upozornil, že z dnešních čísle vyplývá, že ztráta ČNB z přecenění únorového objemu intervence nyní na základě aktuálního kurzu koruny představuje tři miliardy korun.

Devizové obchody (uzavřené spotové operace v milionech eur) Období Obchody v milionech eur Přepočet (v miliardách korun) únor 2017 8138,5 219,7 leden 2017 14 480,5 390,97 prosinec 2016 3257,0 87,9 listopad 2016 524,0 14,15 říjen 2016 3961,0 106,95 září 2016 3685,0 99,5 srpen 2016 1059,0 28,59 červenec 2016 307,0 8,29 červen 2016 313,0 8,45 květen 2016 575,0 15,53 duben 2016 393,0 10,61 únor 2016 623,0 16,82 leden 2016 2154,0 58,16 prosinec 2015 1540,0 41,58 listopad 2015 369,0 9,9 září 2015 2322,0 62,69 srpen 2015 3734,5 100,83 červenec 2015 1032,5 27,88 listopad 2013 7499,0 202,47 Celkem 55.967 1511,01

Zdroj: ČNB

Devizové rezervy ČNB ke konci března od února vzrostly o 17 miliard eur na 122,6 miliardy eur. V korunovém vyjádření se zvýšily o 462,5 miliardy Kč, v dolarech byly vyšší o 19,2 miliardy USD. V korunách devizové rezervy koncem března činily 3,3 bilionu Kč a v dolarech objem rezerv dosáhl 131,1 miliardy dolarů.

Meziročně se devizové rezervy v eurech v březnu zvýšily o 58,3 miliardy, v korunách o 1,6 bilionu a v dolarech o téměř 58 miliard.

