Brexit dopadne hůř, než všichni čekají

Od referenda o brexitu uběhl už více než rok a vyjednávání se zatím nedostala příliš do pevných obrysů. Ano mají sice v Anglii novou premiérku, která se toho nebála a prohlásila, že: „Brexit means brexit.“ Neboli, že vystoupení z EU znamená vystoupení z EU, ať už to znamená cokoliv. Bez kompromisů, ale zároveň s velkou dávkou ochrany britského obchodu i britských občanů. Alespoň tak by to ideálně mělo být.

Politicky je brexit víceméně jasnou záležitostí. Velká Británie vystupuje z EU. I když ve vnitřní britské politice se ozývají hlasy, že by se mělo hlasovat znovu, protože vystoupení z EU je sebevražda v přímém přenosu. Druhé referendum ale není úplně na pořadu dne, a tak britští a evropští vyjednavači už zahájili druhé kolo dvouletého vyjednávání.

Teď dostanete občanky. Britská premiérka hraje o tři miliony občanů EU

Konečná ekonomická bilance britského brexitu zatím není úplně jasná. Experti se shodují na tom, že britský mezinárodní obchod nejspíš utrpí nějaké ty ztráty. Zároveň ale další experti argumentují tím, že Velká Británie má přece jen obchodní styky i s jinými zeměmi než jen s členskými státy EU. A vystoupení z EU by tak mohlo znamenat navázání dalších a lepších obchodních vztahů do celého světa. Přeci jen více než polovina britského exportu směřuje do třetích zemí a Velká Británie není tak integračně propojená s dalšími členskými zeměmi jako jiné členské ekonomiky (například Česká republika).

Související pojmy

Konečné účty brexitu v mezinárodním obchodě je tak zatím těžké přesně spočítat. Ano britský průmysl to může celkem zasáhnout, konečně MMF například předpokládá výrazný ekonomický pokles právě v souvislosti s brexitem. Na druhou stranu ale určitá část průmyslu může zůstat zcela beze změny, protože evropský trh nepatří mezi důležité obchodní partnery. Další viditelnou evropskou problematiku, především volný pohyb osob, se nejspíš podaří také vyřešit s menšími nebo většími ústupky. Je ale část ekonomiky, na kterou analytici příliš neupozorňují a která bude nejspíš muset vstřebat mnohem větší dopady brexitu, než je omezení britského obchodu na evropském trhu.

Celý článek si přečtěte na webu Finance.cz