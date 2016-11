Nejpopulárnějším politikem je Babiš. Gazdík posílil

Agentura STEM provedla průzkum po krajských a senátních volbách a těsně před vypuknutím kauzy kolem nevyznamenání Jiřího Bradyho. Předseda STAN Gazdík si proti květnu podle průzkumu v popularitě polepšil o jeden procentní bod na 31 procent, a poskočil tak z dvacátého místa na dvanácté.

Z dalších politiků se podařilo zůstat na květnových hodnotách pouze dvěma, a to šéfovi hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomiu Okamurovi a ministrovi kultury Danielu Hermanovi. Herman se sice v době průzkumu sešel s dalajlamou, což později rozpoutalo kauzu kolem jeho příbuzného Jiřího Bradyho, průzkum ale skončil přesně v den vypuknutí aféry. Okamurovi stabilní hodnocení vyneslo návrat do popředí žebříčku, a to na čtvrté místo před předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka.

Oslabení většiny sledovaných politiků bylo rozdílné. Slabší pokles, který znamenal spíše návrat k předchozím hodnotám, zaznamenala například ministryně Michaela Marksová (ČSSD), ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) či předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). Výraznější oslabení popularity po volbách zaznamenal premiér Sobotka (o 11 bodů) a někteří sociálnědemokratičtí ministři, jako Milan Chovanec (o 22 bodů) a Lubomír Zaorálek, Svatopluk Němeček a Jan Mládek (shodně o deset bodů).

Na úroveň před květnovým průzkumem se v říjnu vrátili také komunističtí politici Vojtěch Filip (30 procent) a místopředseda Pavel Kováčik (20 procent), ale také předseda ODS Petr Fiala (21 procent) a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek (12 procent). Předsedu hnutí Úsvit - Národní koalice Miroslava Lidinského stále nezná více než třípětinová většina občanů, málo známí jsou také místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek a ODS Alexandra Udženija.

Průzkum popularity STEM se zaměřuje na předsedy a místopředsedy parlamentních politických stran a na všechny členy české vlády. Naposledy se ho mezi 13. až 21. říjnem zúčastnilo 1054 lidí starších 18 let.

Pořadí popularity politických osobností (v procentech) Pořadí Politik Květen 2016 Říjen 2016 1. Andrej Babiš (ANO) 60 58 2. Martin Stropnický (ANO) 51 43 3. Bohuslav Sobotka (ČSSD) 53 42 4. Tomio Okamura (SPD) 38 38 5. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) 36 35 6. Lubomír Zaorálek (ČSSD) 43 33 7. Michaela Marksová (ČSSD) 40 32 8. Jaroslav Faltýnek (ANO) 33 32 9. Marian Jurečka (KDU-ČSL) 35 31 10. Dan Ťok (za ANO) 38 31 11. Karla Šlechtová (ANO) 36 31 12. Petr Gazdík (STAN) 30 31

Zdroj: Stem

