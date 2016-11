Česko zvyšuje rozvojovou pomoc, loni na ni dalo téměř 5 miliard

Česko loni dalo na rozvojovou pomoc 4,9 miliardy Kč, proti roku 2014 se její objem zvýšil o 11,4 procenta. Je to vývoj správným směrem, ale země by měla dál rozvojovou pomoc posilovat, řekla dnes v Praze předsedkyně výboru pro rozvojovou pomoc Charlotte Petri Gornitzká. Česko se zavázalo, že do roku 2030 bude jeho rozvojová pomoc činit 0,33 procenta HDP, v současnosti to je 0,12 procenta.