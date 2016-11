Česko chce zahraničním organizacím darovat téměř 25 milionů

Česko chce letos darovat mezinárodním organizacím a zahraničním institucím 24,75 milionu Kč. Nejvyšší navrhovaný dar je pět milionů Kč pro Rozvojový program OSN (UNDP), který by měl peníze použít pro stabilizaci a obnovu Iráku. Celkem jsou pro jednání vlády navrženy dary pro čtyři desítky organizací, mezi obdarovanými by měl být i turecký parlament. Vyplývá to z materiálů pro jednání vlády, která o přidělení darů rozhodne na pondělním zasedání.