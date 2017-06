Příprava na kyberválku. Izraelci testují holografické brýle od Microsoftu

Speciální brýle s velkým sklem podobným tomu na motocyklové přilbě přibližují bojiště stratégům na štábu. Těm se v jednom rohu místnosti mezi stoly a počítači zobrazí například budova na kopci a na protilehlé straně místnosti několik vojáků s tankem. Tento výjev se alespoň naskytl podplukovníku Li Ofrimu, když si nasadil rozměrné oválné brýle Microsoftu a ve vzduchu před sebou mačkal virtuální tlačítka. Zobrazené výjevy přitom pocházely z míst poblíž izraelského města Lod. Tank a vojáci se vzápětí dali do pohybu jako v počítačové hře – jen s tím rozdílem, že tohle žádná hra není.

Výše zmíněný programový vývojář pracuje pro izraelskou armádu na vojenské základně na předměstí Tel Avivu. Ofri se svým desetičlenným týmem zkouší spojení skutečného světa s virtuálním a využití této tzv. smíšené reality v boji.

Video: takto si využití holografických brýlí představuje jejich výrobce:

„Jestliže před sebou máte více informací, pak s jejich využitím vždy lépe zvážíte riziko spojené s čímkoli, co děláte,“ vysvětlil Ofri v rozhovoru pro agenturu DPA. Ofri s nasazenými brýlemi vidí své okolí a navíc ještě virtuální informace, které ovšem reagují na reálné podmínky. Mávnutím ruky může po okolí rozmístit trojrozměrně vyobrazené virtuální předměty, které se mohou i pohybovat, ale jen v rozsahu, jaký umožňuje dané prostředí – například už neprojdou zdí.

Izraelská armáda testuje dvoje brýle Hololens od léta 2016. Jedná se o stejný typ, který si na americkém trhu může koupit kdokoli za přibližně 75 tisíc korun. Armádě toto zařízení ušetří čas i peníze. Namísto dosavadního tvarování modelů písečné krajiny si armáda v budoucnu vystačí s virtuálním prostředím, v němž i snáze než doposud vyzkouší různé varianty vojenské akce.

Představení brýlí Hololens na květnové konferenci re:publika v Berlíně

Dron nasnímal krajinu u města Lod, počítač ze záznamu vytvoří virtuální realitu po vzoru existujícího prostředí a důstojník s nasazenými brýlemi v ní stiskem tlačítka pohybuje četami vojáků. Vyčte z toho, za jak dlouho se voják přesune z místa na místo, jak moc jej bude ve kterém úkrytu vidět a kudy by tedy měl jít.

Tato technologie by mohla v budoucnu nahradit i technika, který by musel vyjíždět k porouchanému vybavení. Stroj by opravil voják s pomocí návodu promítaného brýlemi. Stejně tak by vojáci rychleji pomáhali raněným spolubojovníkům.

V boji by vojáci měli k dispozici dodatečné informace o nepřátelských pozicích. Z brýlí by se dozvídali, kde přesně nepřátelé jsou, aniž by se jim při tom dávali všanc. „Je to sen každé armády, zatím jej ale nelze uskutečnit,“ poznamenává Ofri.

I na cvičišti totiž „smíšená realita“ funguje jen s obtížemi. Důstojník s brýlemi se například pokoušel zapnout gravitaci ve snaze o to, aby předtím rozmístěné předměty popadaly na zem – jenže se nic nestalo. Až po opakovaném pokusu hologramy spadly na stoly i na pracující vojáky. „Podobné brýle najdou uplatnění v boji nejdříve za 5 až 10 let,“ odhaduje Frank Steinicke z Hamburské univerzity, který se specializuje na interakci lidí a počítačů. Tou dobou už podle něj zařízení nebude o mnoho větší než sluneční brýle.

Použití stávajícího modelu podle vojáků i podle popisu českého prodejce elektroniky omezuje slabá výdrž baterií, jen úzké zorné pole displeje, poměrně nízké rozlišení a naopak příliš vysoká hmotnost zařízení. I když tyto nedostatky vývojáři odstraní, pro jeho správnou funkci bude zapotřebí spolehlivé a výkonné internetové připojení, aby se videa a grafiky dostatečně rychle přenášely na místo. Navíc ještě zbude zodpovědět otázku, zda by vojáky zvýšený tok informací nezahltil.

Dřív než v boji se brýle prosadí v civilních oborech. Architekti už s pomocí holografických brýlí nastiňují podobu budoucích staveb. V medicíně by pak s jejich využitím mělo být možné promítat rentgenové snímky přímo na tělo pacienta na operačním stole.

