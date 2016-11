Česká třetí cesta: Starostové a lidovci chystají spojenectví

Když sociolog Anthony Giddens v 90. letech zkoumal nový fenomén takzvané třetí cesty, popisoval přerod zkostnatělých levicových stran v catch-­all partaje, které svými novými myšlenkami začaly kromě tradičních dělníků oslovovat stále bohatší městskou střední třídu. Za vzor politiků třetí cesty byli před 20 lety považováni Bill Clinton a Tony Blair. V Česku mají ale snahy o třetí cestu jiné kořeny. A to zejména kvůli rigidní sociální demokracii, které se dlouhodobě nedaří oslovit větší množství liberálních voličů z velkých měst. Úsilí o politickou alternativu tady zpravidla přichází zprava. A to už od dob čtyřkoalice, která v éře opoziční smlouvy sdružovala čtyři menší středové a středově­-pravicové strany.

Stejně jako v případě čtyřkoalice i dnes hrají v chystané „středové fúzi“ důležitou roli lidovci. Tím pravým tahounem politických pohybů ve středu politického spektra se ale v roce 2016 zdá někdo jiný.

Žádaná nevěsta

„Já bych byl strašně rád, kdyby Starostové spojovali,“ uvedl v rozhovoru pro týdeník Euro šéf ambiciózní venkovské platformy Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík. Právě okolo Starostů se nejčastěji točí úvahy o nové české „čtyřkoalici“. Starostovské hnutí se stalo žádanou nevěstou prakticky pro všechny české strany. Spojení Starostů s vybraným partnerem je tedy téměř jisté. Zřejmé je také to, že oním partnerem nebude TOP 09.

S Kalouskovou stranou se přitom Starostové chtějí ještě teď v listopadu setkat jako s vůbec prvním uchazečem o vzájemnou spolupráci. Ale schůzka bude ve skutečnosti spíše o rozdělování než o spojování. „Je třeba například rozdělit volební fondy,“ říká o programu jednání člověk blízký vedení Starostů. S TOP 09 už se zkrátka Starostové nadobro rozvedli a společnou budoucnost si představit nedokážou.

Blízký svazek naopak Starostové potichu chystají s lidovci. Ani jedna ze stran se nějaké formě předvolební koalice nebrání. Vzájemná podpora je pro ně výhodná. „Vidíme v tom jednoznačné synergie. My jsme silní na Moravě, Starostové zase v Čechách,“ tvrdí zdroj týdeníku Euro z okolí předsedy lidovců Pavla Bělobrádka. Sám vicepremiér je na přímý dotaz ke spolupráci se Starosty opatrný. „Je to teprve věc diskuse. Dopředu nemá smysl to více komentovat,“ sdělil v textové zprávě Bělobrádek.

Cílem obou partnerů je utvořit středovou politickou alianci, která bude příští rok ve sněmovních volbách konkurovat Babišovu hnutí ANO i sociálním demokratům. První náznak „sjednocené středové fronty“ bylo možné sledovat večer 28. října na Staroměstském náměstí. Před protizemanovsky naladěným davem tam společně vystupovali především politici KDU­ČSL a Starostů.

Ti druzí

Ačkoli ani jedna ze stran nechce zatím oĄ­ ciálně úvahy o spojení potvrdit, v KDU­-ČSL i uvnitř Starostů už podle informací týdeníku Euro proběhly vnitrostranické porady o tom, jak v budoucích jednáních postupovat a jaké podmínky si klást.

První nápady, jak by mohla spolupráce vypadat, naznačují, že to nebude jednoduché. Obě strany se shodují v tom, že nechtějí tvořit formální předvolební koalici. Její nevýhodou je zvýšený práh pro vstup do Poslanecké sněmovny. V případě spolupráce KDU­-ČSL a Starostů by předvolební aliance musela získat více než deset procent hlasů, dvojnásobek běžné pětiprocentní hranice. Bělobrádek ani Gazdík nechtějí riskovat, že tato koalice nakonec nutný počet voličů neosloví.

(Zdroj: čtk)

V úvahu tedy přichází nějaká forma vzájemné podpory. Lidovci podle informací týdeníku Euro preferují model, že by strana šla do voleb „s podporou Starostů“. Šlo by tedy o napodobení bývalé spolupráce Starostů s TOP 09. Jenže tuto variantu Starostové razantně odmítají. Už nehodlají být jen „ti druzí“.

„Nechceme jen někomu zlepšovat volební výsledek. Budeme požadovat naprosto rovnoprávné partnerství,“ zní z nitra Starostů. Petr Gazdík a další lidé z vedení Starostů proto podle informací týdeníku Euro uvažují o vzniku zcela nového předvolebního subjektu, do kterého by Starostové společně s KDU-­ČSL vstoupili.

S tím však mají zase problém lidovci. Ti se nechtějí vzdát své silné značky. Věrní lidovečtí voliči zejména na jižní Moravě by totiž v balíku hlasovacích lístků nemuseli svou KDU-­ČSL pod jiným názvem najít a strana se obává, že by tím přišla o řadu svých voličů. Lidovci mají přesto s podobnými předvolebními aliancemi zkušenosti z nedávných krajských voleb. Například v Plzeňském kraji kandidovali pod značkou Koalice pro Plzeňský kraj společně se Stranou zelených a Nestraníky. Podobně jako v Pardubickém kraji nebo na Olomoucku.

Lidovci s kroužky

„Lidovci na to budou muset přistoupit. Jinak o žádné jiné možnosti, jak společně kandidovat nevím,“ říká zdroj blízký vedení Starostů. Ani tak není spolupráce s lidovci jistá. Starostové se obávají toho, že je při spolupráci s lidovci stihne osud Unie svobody, někdejší pravicové strany, která s KDU-­ČSL spolupracovala od roku 1999 pod hlavičkou čtyřkoalice. Disciplinovaní voliči lidovců totiž na společné kandidátce kroužkovali hlavně politiky KDU­-ČSL a kandidáti Unie svobody se pak propadli na nevolitelná místa. Ani Starostové nemají tak poslušné voliče, aby se v preferenčních hlasech lidovcům vyrovnali.

Podle odhadů z obou stran by mohl celkový výsledek „dvojkoalice“ dosáhnout až 15 procent, pokud by byly volby dnes. Záleží zejména na tom, zda se venkovskému dvojbloku podaří oslovit i voliče z největších měst. To potvrzuje sociolog Daniel Prokop z Medianu. „Alespoň jednu z těchto dvou stran zvažuje volit 15 až 16 procent lidí. Lidovci jsou možnou volbou pro deset až 11 procent voličů, STAN pro pět procent,“ vypočítává Prokop. Jedná se však jen o volební potenciál, který se nemusí při volbách naplnit. V případě, že se spojené formaci nepovede oslovit více lidí z velkých měst, lze podle Prokopa očekávat výsledek okolo deseti procent.

Obě strany měly v nedávných krajských volbách největší podporu v obcích do pěti tisíc obyvatel. Starostové uspěli zejména ve Středočeském kraji a KDU-­ČSL na jižní Moravě. Podle dat Medianu volí lidovce spíše ženy a starší lidé, Starostové naopak snadněji oslovují muže středního věku a vysokoškoláky. „Z těchto důvodů se obě strany mohou vhodně doplňovat i na venkově,“ podotýká Daniel Prokop. Sám však upozorňuje na to, že naději na slušný volební zisk můžou dvojkoalici pokazit právě spory o název společné aliance nebo přetahování o místa na kandidátkách. „Na tom ztroskotaly všechny předchozí předvolební koalice,“ upozorňuje Prokop.

