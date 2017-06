Češi by měli být při řešení migrační krize solidární, vyzval Juncker v Praze

Juncker dnes na jednání s představiteli českého Parlamentu zopakoval, že ho nepotěšilo rozhodnutí české vlády nepřijímat další migranty podle společných evropských kvót, řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).



„V otázce migrace byl (Juncker) zdrženlivý, hovořil o tom, že stanovisko naší vlády ho nijak nepotěšilo, ale že o věci se musí jednat,“ uvedl Štěch. Nic nevnucoval, dodal.



Podle Štěcha Juncker během schůzky, na níž byl také předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) a další členové vedení Senátu, vyloučil, že by kvůli stanovisku ke kvótám Praha přišla o podporu z fondů EU. „Jasně řekl, že odmítá a nebude nikdy podporovat to, že by se spojovaly kvó́ty a jejich naplňování s nějakými omezeními nebo sankcemi, co se týká strukturálních fondů,“ řekl Štěch. „Nemohli jsme čekat, že sem přijede a řekne: ano, my souhlasíme, že to bude všechno jinak,“ podotkl předseda Senátu.