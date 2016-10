Nová ropa na Aljašce? Jediný nález zvýšil zásoby o 80 procent

„Je to pro nás velmi vzrušující a stejně tak si myslíme, že je to vzrušující i pro stát Aljaška,“ sdělil agentuře Bloomberg výkonný ředitel Caelus Energy Jim Musselman. Naleziště, na které jeho společnost během průzkumu narazila, by údajně mělo obsahovat něco mezi šesti a deseti miliardami barelů ropy. Z toho by podle Musselmana až 2,4 miliardy barelů mělo být těžitelných.

Celkové zásoby těžitelné ropy na Aljašce přitom v roce 2014 podle úředních údajů činily 2,86 miliardy barelů. V případě správných odhadů by je tak nový vrt navýšil o 80 procent. Nové plošiny, které Caelus plánuje, by měly být zprovozněny do podzimu roku 2022. Náklady včetně těch na stavbu potrubí a komunikací se budou pohybovat v rozmezí osm až deset miliard dolarů.

Podle serveru Business Insider by se naleziště nacházející se v mělkých vodách Smithovy zátoky na pobřeží arktického moře mohlo stát jedním z nejvydatnějších vrtů v historii Aljašky. Caelus počítá s tím, že by se přísun ropy z nového pole měl časem ustálit na dvou stech tisících barelech denně. Posledním podobně velkým nalezištěm byl v roce 2000 vrt Alpine. Jeho produkce ropy dosáhla vrcholu v roce 2007, kdy z něj denně odcházelo 139 tisíc barelů ropy. Letos v září to ale bylo už jen 62 tisíc barelů.

Jak vyplývá z údajů amerického ministerstva pro energetiku, denní ropný výstup Aljašky dlouhodobě klesá. Minulý rok se na jejím území v průměru vytěžilo 483 tisíc barelů denně. Na vrcholu byla oblast v roce 1988, kdy tento údaj dosahoval dvou milionů. Pokud Caelus množství ropy ve vrtu odhaduje správně, celková denní produkce ropy by se po jeho zprovoznění mohla zvednout přibližně o 40 procent.

Zásoby ropy na Aljašce mezi lety 1977 a 2014

Jim Musselman zakládal Caelus v roce 2011 s jasným cílem prozkoumat potenciální naleziště ropy v aljašské oblasti North Slope. V roce 2014 pak společnost za účelem investic uzavřela strategické partnerství s fondem Apollo Global Management. V souvislosti s aktuálními nízkými cenami ropy (v únoru byly na dvanáctiletém minumu s 26 dolary za barel) se těžařské společnosti z riskantních a nejistých vrtů na Aljašce spíše stahují. V důsledku toho světové prvenství v množství vytěžené ropy v září opět převzala Saudská Arábie.

