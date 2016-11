Cena za leteckou záchranku byla adekvátní, hájí se ministerstvo

Účastníci tendru na provozování letecké záchranné služby neuváděli podle náměstka ministra zdravotnictví Radka Policara konečnou cenu, ale náklady na jednotlivé položky, jako jsou například náklady na palivo, provoz vrtulníků, jejich údržbu, piloty a podobně. „To jsme zkoumali. Měli jsme i znalecký posudek na ekonomiku letového provozu a nedospěli jsme k závěru, že by to byla cena mimořádně nízká či dumpingová,“ řekl Policar.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) minulý týden vydal předběžné opatření, kterým uzavření smlouvy na ústeckou základnu letecké záchranné služby zakázal. Ministerstvo se teď bude snažit prokázat, že cena byla správná a je možné za ni službu provozovat. Pokud by ÚOHS nakonec zrušil vítězství slovenské firmy a vrátil věc ministerstvu k novému přezkoumání, ministerstvo by zřejmě rozhodlo stejně, domnívá se Policar. V tendru na tuto základnu byli jen dva uchazeči - vítězná ATE a konkurenční DSA.

Podle Policara ÚOHS odmítl ostatní námitky stěžovatele, které se týkaly například odbornosti hodnotící komise, splnění technických požadavků či vypořádání námitek.

Zástupci ministerstva zopakovali, že pokud by ÚOHS nevydal konečné rozhodnutí v této věci v dostatečném předstihu před koncem roku, budou do Ústeckého kraje od ledna létat policejní vrtulníky z Prahy. Ty už dnes v kraji zajišťují noční provoz. Ústečtí záchranáři ale považují takové řešení za nedostatečné. Podle náměstka ministra zdravotnictví Petra Landy je to z Prahy do Ústí letecky 68 kilometrů, což je kratší vzdálenost než z Brna do některých oblastí Zlínského kraje, který vlastní základnu letecké záchranné služby nemá a trvale využívá služeb brněnských záchranářů.

Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) řekl, že pro Ústecký kraj je životně důležité, aby letecká záchranná služba od nového roku fungovala. „Máme velkou obavu. Nevíme, co od nového roku bude. Reakce, že tady bude zasahovat vrtulník ministerstva vnitra, je sice hezká, ale bude sem létat vrtulník z Prahy, a ta vzdálenost je přeci jen velká. Nikdo nedokáže předpokládat, co to může přinést,“ řekl Bubeníček.

DSA bude od ledna létat se záchranářskými vrtulníky z Hradce Králové a Liberce, nyní má společně s Alfa-Helicopter osm základen. ATE by měla létat také z Olomouce, z Jihlavy a Ostravy pak záchranářské vrtulníky rakouské firmy Helikopter Air Transport. Další čtyři bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát. Výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH bylo vypsáno na šest základen, u pěti už je podepsaná smlouva. Jediným kritériem byla cena.

