Ministerstvo nesmí podepsat smlouvu na leteckou záchranku na Ústecku

Rozhodnutí bylo pro ministerstvo překvapením, výběrová řízení na všech šest základen, které byly v soutěži, byla podle úřadu vypsána stejně. Pokud by ministerstvo nemohlo uzavřít smlouvu na provoz letecké záchranné služby v Ústí, bude ji od ledna zajišťovat policejní vrtulník z Prahy. Ústečtí záchranáři to považují za nedostatečné, o dalším postupu se budou v pondělí radit.

Vítězem tendru na Ústecku se stala slovenská firma Air Transport Europe (ATE). Nyní v oblasti působí konkurenční DSA, která zakázku napadla u ÚOHS. DSA tvrdí, že vrtulníky slovenského dopravce nemají v Česku potřebnou certifikaci. Rozhodnutí antimonopolního úřadu v této věci přivítala, chce ale podat rozklad proti tomu, že v případě jihlavské základny úřad předběžné opatření zamítl. DSA bude od ledna létat se záchranářskými vrtulníky z Hradce Králové a Liberce, nyní má společně s Alfa-Helicopter osm základen.

Oficiální rozhodnutí ÚOHS dnes ministerstvo nemělo k dispozici, k dalšímu postupu se více vyjádří v pondělí. Podle televize Prima se ÚOHS nezdála nízká cena, za kterou je slovenská firma ochotna službu zajistit. Ministerstvo se připravuje na všechny varianty možného vývoje. Kdyby antimonopolní úřad vydal konečné rozhodnutí do začátku prosince, mohla by podle mluvčího Ladislava Štichy vítězná firma stihnout stanoviště převzít. Pokud padne rozhodnutí ÚOHS později, budou do Ústeckého kraje od ledna létat policejní vrtulníky z Prahy, které už dnes v kraji zajišťují noční provoz. Pokud by ÚOHS vítězství slovenské firmy zrušil, mohla by zřejmě uspět společnost DSA, která v tendru skončila druhá.

Více o zdravotnictví a medicíně čtěte na webu Zdn.cz

Výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH bylo vypsáno na šest základen, u pěti už je podepsaná smlouva. Jediným kritériem byla cena. ATE by měla létat také z Olomouce, z Jihlavy a Ostravy pak záchranářské vrtulníky rakouské firmy Helikopter Air Transport. Další čtyři bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.

Podle ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše byla zakázka vypsána pozdě. Za výsledky podle něj nese odpovědnost končící ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), protože jeho ministerstvo vytvořilo zadávací dokumentaci. MZ zpoždění odmítá. Babiš s Němečkem se kvůli tendru na leteckou záchrannou službu dlouhodobě přeli a rozhodnutí o jeho vypsání vláda opakovaně odkládala.

Do budoucna bude podle Babiše nejlepším řešením, pokud bude leteckou záchrannou službu zajišťovat stát. Komise, v níž zasedli zástupci několika ministerstev, už dříve doporučovala, aby většinu stanovišť po roce 2020 převzal nově zřízený státní podnik.

Přečtěte si, kdo zajistí provoz letecké záchranky: