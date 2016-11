Byznysová migrace: Poláci hromadně stěhují firmy do Česka

Poté, co polská vláda oznámila plán zrušit rovnou 19procentní daň z příjmu právnických osob, zahájily polské firmy exodus do zahraničí. Fiskální plány strany Právo a spravedlnost, která zvítězila v loňských volbách, způsobily hromadný přesun firemních sídel zejména do České republiky už po prvních měsících.

Podle analýzy portálu biznes.onet.pl je v Česku registrováno 2235 firem, ve kterých drží Poláci více než 25procentní podíl. Subjektů čistě v polských rukou je až 1805. Počet přitom závratně narůstá, když loni do Česka přehlásilo sídlo 323 polských subjektů, což představuje meziroční nárůst na úrovni 14,4 procenta.

Česká agentura Imper eviduje celkově 2570 subjektů s jednatelem z Polska. Loni bylo založeno 392 takových subjektů, letos dalších 271. Rozmohly se také agentury a účetní kanceláře, které se zabývají registrací firem a vedením účetnictví pro polské subjekty v Česku.

Stabilnější prostředí

Kromě plánu zvyšování daně z příjmu právnických osob straší Poláky také zvyšování dalších souvisejících daní a odvodů. Polsko je na tom ve fiskální zátěži nejhůř mezi zeměmi Visegrádské čtyřky. V roce 2015 dosáhla efektivní daňová sazba v České republice 31,1 procenta, následovalo Maďarsko s 32 procenty a Slovensko s 32,9 procenta. V Polsku je to 34,4 procenta.

Do Česka táhne Poláky také stabilnější podnikatelské prostředí. Stěžují si i na časté daňové kontroly v Polsku. Kvůli zvýšené ostražitosti tamní finanční správy se prodloužily také lhůty na vyplacení daňových vratek.

Přesun polských firem do Česka je dobrou zprávou nejen pro státní pokladnu. Jak uvádí Český statistický úřad, české podniky pod zahraniční kontrolou tvoří velkou část hospodářství. Statistika vnitřních zahraničních afilací – tedy přesunů sídel do tuzemska ze zahraničí – ukazuje třeba na fakt, že pro zahraniční společnosti pracuje až třetina českých zaměstnanců. Cizí firmy přitom produkují 42 procent přidané hodnoty.

Čtěte také: