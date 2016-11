Byl to osobní názor předsedy, distancují se senátoři od pročínského prohlášení

Horní komora uvedené usnesení schválila po tříhodinové debatě o české zahraniční politice vůči Číně, a to hlasy 38 z 69 přítomných senátorů. Proti byli zástupci ČSSD, ANO, KSČM či Strany práv občanů. Stanovisko naopak podpořili kromě občanských demokratů senátoři z vládní KDU-ČSL či z klubu Starostů a nezávislých, podle nichž bylo prohlášení servilní a poníženecké.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) to odmítl, podle něj prohlášení mělo za cíl pouze potvrdit dodržování závazků. Připustil jen to, že podcenil dopad prohlášení u veřejnosti. „Podcenil jsem to, že to bude vnímáno servilně, tuhle kritiku budu muset přijmout,“ uvedl.

Prohlášení připravené ministerstvem zahraničí se odvolává na česko-čínské strategické partnerství, zdůrazňuje respekt k územní celistvosti Číny a také konstatuje, že říjnové schůzky některých českých politiků včetně vládních lidovců s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou neznamenaly změnu oficiální politiky. S dalajlamou se sešel mimo jiné ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který i před senátory odmítl, že by touto schůzkou porušil nějaké meziministerské sliby či vládní dohody.

Na podnět starostů horní komora schválila ještě další usnesení, podle něhož všichni představitelé Senátu nadále mají při mezinárodních jednáních aktivně vystupovat na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetu. Vládu pak horní komora vyzvala k tomu, aby v zájmu spolehlivosti a srozumitelnosti České republiky na mezinárodní scéně usilovala o koordinaci postojů a co nejširší politickou shodu a spolupráci s prezidentem a Parlamentem. Toto usnesení podpořili i zástupci ČSSD a ANO.

Zeman: Protestovat je nesmyslné Prezident Miloš Zeman k senátní kritice pročínského prohlášení uvedl, že je nesmyslné proti shodnému stanovisku ústavních činitelů protestovat, když Senát chtěl koordinovanou zahraniční politiku.



Podle Zemana zahraniční politiku České republiky určuje vláda včetně ministerstva zahraničních věcí a prezident republiky ve spolupráci s Parlamentem. „Senátoři několikrát vyzývali nejvyšší ústavní činitele, aby koordinovali svou zahraniční politiku. Když k tomu došlo, je nesmyslné proti shodnému stanovisku nejvyšších ústavních činitelů protestovat,“ poznamenal podle mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman.

Přečtěte si, co prohlášení čtyř ústavních činitelů následovalo:

Ministři budou nově své zahraniční styky konzultovat

Čínská velvyslankyně neuměla vysvětlit zrušení Jurečkovy cesty

Závazků si ceníme, dodržujte je, vzkazuje Čína Česku