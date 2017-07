Rozkvět reexportu: pokut za nelegální vývoz léků rychle přibývá

„SÚKL za nelegální reexporty léčivých přípravků ze strany lékáren do zahraničí udělil do této chvíle sankce ve výši 63,335 milionu korun,“ uvádí pro Euro.cz mluvčí SÚKL Lucie Přinesdomová. Údaj zahrnuje i pokuty udělené v loňském roce, tedy 34 milionů. Znamená to, že za letos již ústav vypsal pokuty za necelých 30 milionů korun.

„V prvním pololetí roku 2017 provedl SÚKL v lékárnách celkem 473 následných kontrol, 244 kontrol zacházení s návykovými látkami a prekursory a 60 cenových kontrol,“ pokračuje Přinesdomová. V prvním pololetí byl v 11 případech zjištěn prodej léků, jejichž vývoz není povolen. Podle státního úřadu to však nemusí znamenat, že tyto přípravky pro české pacienty chyběly. Vždy to prý závisí na poměru dodávek do České republiky a do zahraničí.

„Poptávka po konkrétním léku může být zároveň ovlivněna i dalšími faktory, jako je aktuální dostupnost nahrazujícího léku, počet a objem dodávek dalších léků, které se používají v léčbě daného onemocnění,“ uvádí Přinesdomová. I proto někdy posuzování oprávněnosti udělení pokuty lékárně prodávající léky do zahraničí jistou dobu trvá.

Nejčastěji reexportovanými léky jsou v současnosti přípravky na léčbu astmatu, vysokého tlaku, anginy pectoris, hemoroidů, infekcí a depresí.

„Paradoxně jsou vyváženy i ty léky, u kterých si lékárníci často stěžují na jejich nedostatek. Jako příklad mohu uvést přípravky určené k léčbě cukrovky, ale také antidepresiva, léky na epilepsii či astma,“ uvedl v lednu ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

