Brexit je dar od Boha, tvrdí Trumpův ministr obchodu

Ross popsal současný stav v Británii jako období zmatení a vyzval konkrétně Kypr, aby jej využil. „Doporučuji Kypru, aby okamžitě zavedl ještě liberálnější finanční pravidla, a získal tak výhodu při blížícím se stěhování podniků z Británie, které je neodvratné,“ řekl Ross ještě předtím, než jej Trump vybral za nového ministra obchodu.

Z rozhodnutí Britů opustit Evropskou unii by podle něj mohly těžit i největší rivalové Londýna, konkrétně Frankfurt a Dublin.

Jako příští ministr obchodu bude Ross jedním z těch, kteří budou vyjednávat o volném obchodu s Británií. Jeho vyjádření k brexitu vyvolaly ve Spojeném království obavy a spekuluje se, že by i on mohl stát o to, aby velké společnosti přešly do Spojených států.

Rossovými výroky jsou zneklidněni hlavně labouristé. „Jde o drsné připomenutí toho, že obchodní dohody, které Británie v budoucnu vyjedná, nebudou záviset na dobré vůli našich partnerů, ale na jejich politických a ekonomických kalkulacích,“ tvrdí Barry Gardiner, stínový ministr obchodu Velké Británie. „Vláda Theresy Mayové nepředložila srozumitelnou vizi, jak bude naše ekonomika vypadat. V očích ostatních nás to dělá slabými a zranitelnými,“ dodal.

Devětasedmdesátiletý Ross si udělal jméno na restrukturalizaci zkrachovalých podniků. Časopis Forbes odhaduje jeho majetek na 2,5 miliardy dolarů.

