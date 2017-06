Babiš mimo politiku vydělal 184 milionů, tvrdí v přiznání

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vykázal příjmy mimo politiku zhruba 184 milionů korun. Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura loni vydělal na podnikání asi 16 milionů korun. Někteří poslanci investovali do nemovitostí, jiní do automobilů. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) pořídil cenné papíry. Vyplývá to z majetkových přiznání, která posílají poslanci a členové vlády každoročně do Sněmovny.