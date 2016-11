Babiš: EET příští rok přinese do rozpočtu 4,3 miliardy

Podle náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové by se měly v příštím roce příjmy státního rozpočtu díky zavedení elektronické evidence tržeb zvýšit o 4,3 miliardy korun. Celkově by evidence tržeb měla po startu všech jejich fází v roce 2018 přinést navíc do rozpočtu 18 miliard korun.