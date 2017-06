Arabské země přerušují styky s Katarem. Podporuje terorismus, tvrdí

Zmíněné země rovněž oznámily, že přerušují pozemní, letecké i námořní spojení s Katarem. Saúdská Arábie uvedla, že uzavře s Katarem svou hranici, čímž de facto odřízne tuto malou zemi od zbytku Arabského poloostrova. Řada arabských leteckých společností, včetně aerolinií Emirates či Etihad Airways, informovala, že ruší spojení s katarským hlavním městem Dauhá.

Saúdská Arábie, Egypt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty ihned začaly z Kataru stahovat své diplomaty a nařídily svým občanům, aby katarské území opustili. Katařané, kteří v těchto zemích žijí či byli na návštěvě, mají dva týdny na to, se vrátili domů.

Saúdská Arábie obvinila Katar, že podporuje extremisty a šíří prostřednictvím médií jejich ideologii. Jak napsala agentura Reuters, jednalo se o evidentní narážku na vlivnou katarskou televizi Al-Džazíra. Rijád také následně zavřel kanceláře Al-Džazíry na svém území a zrušil jí licenci. Dostupná už také není katarská kabelová televize beIN Sports pro diváky ve Spojených arabských emirátech.

Přečtěte si více o změně politiky hnutí Hamás:

„Katar podporuje množství teroristických a sektářských skupin, které narušují stabilitu v regionu, včetně Muslimského bratrstva, Islámského státu a Al-Káidy,“ konstatovala saúdskoarabská státní tisková agentura SPA. Podle ní Katar rovněž financuje radikální skupiny napojené na šíitský Írán, který je regionálním rivalem sunnitské Saúdské Arábie.

Katar, který bude hostit mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 a kde na letecké základně působí 10 tisíc amerických vojáků, kritizoval přerušení diplomatických styků jako porušení katarské suverenity. Uvedl, že k přerušení vztahů nebyly legitimní důvody, a postěžoval si, že čelí lživé kampani.

Stávající krize vznikla poté, co se v květnu na stránkách katarské oficiální tiskové agentury objevila kontroverzní prohlášení, která prý pronesl vládnoucí emír šajch Tamim bin Hamad bin Chalífa Sání. Ten údajně vyjádřil pochopení pro palestinské radikální hnutí Hamas a libanonské radikální hnutí Hizballáh a řekl, že Írán je „islámská velmoc, kterou nelze ignorovat a ke které není rozumné se chovat nepřátelsky“. Katar následně oznámil, že stránky jeho tiskové agentury napadli hackeři.

Al-Džazíra Katarská televizní stanice Al-Džazíra zahájila vysílání 1. Listopadu 1996. Televize byla založena jako arabskojazyčný zpravodajský kanál s podporou tehdejšího katarského emíra Hamada bin Chalífy Sáního. Později začala expandovat a nyní má více než 70 poboček po celém světě a vysílá do 140 zemí světa. Nevyhýbá tématům ožehavým jak pro arabskou společnost, tak pro Západ.



Al-Džazíra byla také první arabskou televizní stanicí, která začala vysílat rozhovory s izraelskými politiky, což pobouřilo zejména Sýrii. Na druhé straně se ozvaly i židovské organizace ve Spojených státech a Wiesenthalovo centrum v Los Angeles, jež považovaly vysílání Al-Džazíry za antisemitské. Vedení televize všechny kritiky odmítá s tím, že hlavní snahou je objektivita.

Několik zemí Perského zálivu kvůli obavám z podpory islamistů ze strany Kataru odvolalo své velvyslance z této země už před třemi lety. Nynější opatření vůči Kataru jsou ale podstatně přísnější.

Saúdská Arábie například uvedla, že katarští vojáci budou vyloučeni z koalice, která pod saúdskoarabským vedením usiluje více než dva roky o vyhnání šíitských povstalců z jemenské metropole Saná. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda Katar obvinila z podpory šíitských rebelů a přerušila s Dauhá styky.

Tillerson: Boj proti terorismu nebude ovlivněn

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson neočekává, že by rozhodnutí některých států Perského zálivu přerušit vztahy s Katarem ovlivnilo boj proti terorismu. Také Rusko uvedlo, že doufá, že kampaň vedená proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku nebude sporem narušena.

Ceny ropy na světových trzích ztratily počáteční zisky a klesly o více než jedno procento. Ropný trh se začal obávat, že roztržka by mohla podkopat nedávno uzavřenou globální dohodu o omezení těžby.

Diplomatická roztržka může Katar a jeho sousedy stát miliardy dolarů jako důsledek oslabení vzájemného obchodu a investic a také kvůli možnému zvýšení úvěrových nákladů. Katar má ale díky aktivům nahromaděným ve státním fondu vysoké finanční rezervy. Je také největším světovým vývozcem zkapalněného zemního plynu (LNG) a může tuto surovinu dál exportovat do celého světa. Díky tomu by se měla tato země vyhnout ekonomické krizi, kterou by jí mohl způsobit dnešní krok několika předních arabských zemí.

Dále čtěte: