Analytik: Junckerův plán změní rovnováhu v unii

Spojení obou pozic může posunout rovnováhu více směrem k Evropské radě, upozornil Emmanouilidis. Předseda Evropské rady, kterým je nyní Polák Donald Tusk, svolává summity prezidentů a předsedů vlád zemí bloku a také je řídí.

Juncker dnes navrhl tuto funkci v budoucnu propojit se svou vlastní pozicí, tedy křeslem ve vedení Evropské komise. Ta je podle unijních smluv strážcem pravidel EU a může přicházet s novými legislativními návrhy. „Evropa by byla snáze pochopitelná, kdyby loď řídil jeden kapitán,“ zdůvodnil šéf komise svou představu.

„Spojení by mohlo v lidech vyvolat dojem, že unie má nyní jakéhosi svého prezidenta,“ poznamenal analytik. Vznikla by tak ale podle něj očekávání, která by dotyčný či dotyčná nebyl schopen naplnit bez dostatečně upravených pravomocí. Vlády zemí EU podle Emmanouilidise nevypadají v této chvíli připraveny na další sdílení své suverenity na unijní úrovni, které by ke smysluplnému rozšíření pravomocí bylo zapotřebí.

Emmanouilidis dnes ale také připomenul, že podobné spojení je v rámci nynější Lisabonské smlouvy možné a o takové možnosti se diskutovalo už v rámci přípravy nakonec neúspěšné unijní ústavy na počátku tisíciletí.

Frakce konzervativců a reformistů (ECR) v europarlamentu dnešní Junckerovy návrhy kritizovala. Její lídr Syed Kamal poukázal nejen na spojení obou čelných unijních pozic, ale také na plán rozhodovat o zahraniční politice a daních při hlasování většinově. „Junckerův plán znamená posun k evropskému superstátu krok za krokem,“ uvedl. Řeč podle něj znamená, že Juncker si přeje „vítr v plachtách“, aby se mohl plavit směrem ke Spojeným státům evropským.

Podle šéfa liberální frakce ALDE Guye Verhofstadta je jasné, že občané EU chtějí v Evropě změny. Proto je podle něj dobrý další z Junckerových návrhů, tedy celoevropské volební lístky pro evropské volby. „Dáme naší demokracii kontinentální rozměr. Evropa je více než součet 27 národních demokracií,“ řekl. Silná unijní exekutiva podle něj potřebuje odpovídajícím způsobem silný europarlament.

Předseda Junckerovy vlastní Evropské lidové strany (EPP) Joseph Daul v reakci na vystoupení šéfa komise podotkl, že EU musí být více otevřená a odpovědná svým občanům. „Je naší povinností jako evropské politické strany dostat EU blíže k občanům a lépe vysvětlovat její přínosy,“ uvedl v prohlášení. EPP podle Daula trvá na principu celoevropských lídrů volebních kandidátek v eurovolbách, tedy na systému, který posledně dostal Junckera do čela Evropské komise.

Podle předsedy socialistické frakce v europarlamentu Gianniho Pittelly je současným problémem v řízení unie příliš velká váha Rady EU, tedy členských zemí, a časté používání jednomyslného hlasování. „Zrušme tabu. Musíme zrevidovat dominantní postavení Rady a zvýšit většinovou roli systému,“ podpořil také on Junckerovy návrhy.

