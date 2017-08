Alžběta prý pomýšlí na abdikaci. Charlesovi by trůn mohla předat za čtyři roky

„Její Veličenstvo královna si je vědoma svého věku a chce si být jistá, že až nastane čas, předání trůnu proběhne hladce,“ uvedl informovaný zdroj. Clarence House, kde sídlí princ Charles, se zdržel vyjádření.

Alžběta II. nastoupila na trůn v roce 1952 po svém otci, králi Jiřím VI., v délce panování překonala i královnu Viktorii a podle průzkumů se stále těší veliké popularitě. Její syn Charles by se v případě nástupu na trůn stal nejstarším panovníkem, jaký kdy byl v Británii korunován. Pokud by se ale také rozhodl abdikovat, trůn by předal svému nejstaršímu synu Williamovi. Jeho tříletý syn George je další v pořadí následnictví.

Počátkem měsíce se šestadevadesátiletý princ Philip, manžel královny Alžběty II., rozloučil s vystupováním na veřejnosti. Již na počátku května oznámil, že své oficiální veřejné povinnosti bude vykonávat jen do srpna, přičemž panovnice bude nadále plnit své závazky v plném rozsahu.

Před Vánoci 2014 fámy o údajných plánech královny Alžběty II. na abdikaci vzbudily u britských sázkových kanceláří obavy. Jedna z nich dokonce přestala sázky na odchod panovnice do důchodu zcela přijímat. Královský dvůr se ale proti spekulacím sázkařů ohradil. Buckinghamský palác dodal také, že královna při nástupu na trůn slíbila sloužit lidu „celý svůj život“.

