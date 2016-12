Alkohol či docházka. Průšvihy Němečkova poradce řeší šéf státní správy

Michal Sochor pracoval původně v televizi, posléze dělal mluvčího na kmotry zamořené radnici Prahy 4 a nakonec zakotvil na ministerstvu zdravotnictví. Podle zpráv z ministerstva měl mimo jiné velký podíl na tom, že práci na ministerstvu dostal nejen jeho bratr, ale i manželka někdejšího místostarosty a nakonec i samotný místostarosta Prahy 4 Jiří Bodenlos (ČSSD). Ten je dnes dokonce vedoucím oddělení kabinetu ministra.

K náměstku ministra vnitra pro státní službu Postráneckému doputovaly hned dva dopisy upozorňující na Sochorovo chování. Interní vyšetřování ministerstva zdravotnictví sice žádné pochybení na jeho straně neshledalo, Sochorovy obtíže tím přesto neskončily. Naopak.

Rychlý a opilý

Vše eskalovalo letos v létě, když policie načapala státního úředníka Sochora při rychlé jízdě a ještě k tomu opilého za volantem. „Mohu potvrdit, že 30. srpna kontrolovala policejní hlídka v obci Jeneč vozidlo, jehož řidič porušil nejvyšší povolenou rychlost,“ říká mluvčí středočeské policie Jana Dětská. Orientační fouknutí do „balonku“ navíc ukázalo, že řidič pil alkohol, což se potvrdilo i v laboratoři.

Pokud by Sochorovi naměřili víc než jedno promile alkoholu v krvi, bylo by to pro něj zlé. Šlo by o trestný čin a musel by z ministerstva odejít. Hladina alkoholu však byla hraniční, a případ proto skončil jen v přestupkovém řízení. „Není trestně stíhán a věc byla postoupena místně a věcně příslušnému orgánu obce s rozšířenou působností. Důvod pro zproštění výkonu služby jmenovaného státního zaměstnance tedy není dán,“ říká „superúředník“ Postránecký.

Dva dopisy

Zpět ke zmíněným dopisům. Nejdřív doputovala do rukou premiéra Bohuslava Sobotky stížnost brněnské advokátky Silvie Walterové, která upozornila na některé nestandardní Sochorovy praktiky. Mimo jiné na zaměstnávání blízkých osob, ale i na řadu dalších záležitostí, které podle ní poškozují resort. V dopise si advokátka stěžovala například na to, že se Sochor zaštiťoval premiérovým jménem a pokoušel se instalovat svého člověka na post náměstka pražské Nemocnice Na Homolce. O své stížnosti však Walterová s novináři mluvit nechce: „V této kauze vám nemohu poskytnout žádné informace. Lituji.“

Brzy poté obdržel Postránecký jiné alarmující psaní. Sice anonymní, ale zjevně od velmi dobře informovaného člověka z resortu. Kromě jiného v něm stojí, že Sochor získal tabulkové služební místo, na které nemá kvůli svému vzdělání nárok. „Svého zvláštního postavení zneužívá a postavil se do pozice člověka, pro kterého neplatí žádná pravidla,“ stojí v listu. V dopise se dále píše o již zmíněném dohazování práce, o špatné docházce i Sochorově údajném sklonu k alkoholismu.

Postránecký se dal do vyšetřování a začaly se dít podivuhodné věci. Na ministerstvu zdravotnictví například zčistajasna zkolaboval systém elektronické evidence docházky.

„V případě údajných neomluvených absencí bylo požadováno zaslání výpisů z elektronické evidence vstupů tohoto státního zaměstnance. Dle sdělení státního tajemníka ministerstva zdravotnictví nemohly být uvedené údaje poskytnuty z důvodu výpadku elektronického systému,“ říká Postránecký s tím, že systém elektronické kontroly vstupů není na ministerstvu primárně určen k evidenci docházky, ale k bezpečnostním účelům. Do rukou se tak Postráneckému dostala pouze „papírová“ evidence Sochorovy docházky a v ní žádné neomluvené absence nejsou.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ladislava Štichy Sochor žádný problém s docházkou neměl: „Systém z roku 2010 umožňuje a eviduje vstupy do vymezených oblastí, včetně budovy. Příčina poruchy není známa, každopádně výsledkem byla nedostupnost historických dat na úložišti. Příčinou je zřejmě nevhodné nastavení systému, jeho změna je v řešení.“

Výpadek elektronické evidence vstupu zaměstnanců však, jak Stránský potvrzuje, není dosud uzavřený a šéf státní správy se jím nadále zabývá.

Ani bratr, ani pití

Šticha odmítl rovněž veškeré další věci, které dopisy vytýkají Sochorovi. Například to, že nechal na ministerstvu zaměstnat svého bratra Adriana a prosadil, aby mu resort zaplatil dodatečné řidičské školení. „Nepřijetí do zaměstnání kohokoli kvůli zaměstnání příbuzného v resortu by mohlo být považováno za diskriminaci. Pracovní zařazení bratra Michala Sochora není v jeho přímé pracovní podřízenosti,“ odmítá jakékoli pochybení Šticha.

Popřel rovněž, že by kdy Sochor, jak týdeníku Euro potvrdilo hned několik zdrojů, popíjel na ministerstvu alkohol. „Tyto informace potvrdit nemůžeme a uvádíme, že u jmenovaného zaměstnance nikdy nebylo prokázáno, že by požíval během výkonu státní služby alkohol,“ tvrdí Šticha.

Maturant se čtyřkou

A proč byla maturantovi s jednou čtyřkou a jednou trojkou udělena pracovní třída, na kterou zákon o státní službě vyžaduje magisterské vzdělání? „Podle jím předložených dokladů dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou. Na návrh jeho představeného mu byla udělena výjimka ze stanoveného vzdělání, a to proto, že se při výkonu práce v pracovním poměru dlouhodobě osvědčil,“ vysvětluje Šticha.

Toto vysvětlení akceptuje rovněž Postránecký: „Ohledně údajně nedostačujícího vzdělání jmenovaného státního zaměstnance bylo sděleno, že ačkoliv je zařazen ve třinácté platové třídě, která vyžaduje vysokoškolské vzdělání, při jeho přijetí do státní služby byla vůči němu uplatněna výjimka podle zákona o státní službě.“ Týdeník Euro požádal o vyjádření samozřejmě i samotného Sochora. Ten ale na otázky nezareagoval.

Šticha vysvětluje: „Co se týče dotazů na kolegu Sochora, tak tam je zcela na jeho uvážení, zda odpovědi pošle. Nemám žádný nástroj, jak zaměstnance nutit k odpovědím na novinářské dotazy. Jejich povinnost to není.“

