Advokátka Veselnická prý byla v kontaktu s ruskou prokuraturou

Podle informací Donalda Trumpa juniora měla Veselnická na loňské schůzce předložit kompromitující informace o protikandidátce Donaldova otce v prezidentských volbách Hillary Clintonové, jejichž zdrojem je údajně ruská vláda. Veselnická ale tvrdí, že žádné kontakty s ruskou vládou nemá. Připouští nicméně, že se v Browderově kauze setkávala s úředníky ruské generální prokuratury včetně generálního prokurátora Jurije Čajky, s nímž se osobně zná.

Americký podnikatel Browder byl šéfem společnosti Hermitage Capital Management, v níž pracoval auditor Sergej Magnitskij. Ten údajně shromáždil důkazy o obřích zpronevěrách vysoce postavených ruských činitelů. Magnitskij byl obviněn z daňových úniků a uvězněn, během vazby byl údajně ubit ruskými dozorci. Browdera ruské úřady rovněž obvinily z daňových úniků a v nepřítomnosti v roce 2013 odsoudily k devíti letům vězení.

Podle Veselnické Browder převedl peníze, které měl podvodně získat v Rusku, jako dar na volební konto americké Demokratické strany. Právě to měla být kompromitující informace na Clintonovou, kterou ruská advokátka chtěla na loňské schůzce předat Donaldu Trumpovi mladšímu. Prezidentův syn ale novinářům řekl, že informaci nepovažoval za důležitou.

Prezident na své oblíbené síti syna zastal

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!