Postrach inzerentů? Trumpova televize nejspíš nevznikne

O plánu spustit po prezidentských volbách Trumpův kanál v posledních měsících údajně hovořili miliardářův zeť Jared Kushner a výkonný ředitel investiční banky LionTree. Z jejich několika schůzek ale nejspíš nic nevzejde.

Problémem přitom nejsou peníze na rozjezd vysílání, ale naplňování reklamního plánu televize. „Většina velkých značek by se té televizi vyhýbala jako moru,“ říká Sandy Grushow, výkonný ředitel společnosti Phase2Media, která se zabývá prodejem televizní reklamy. „Poslední věcí, kterou by chtěly, je zapletení do kontroverze. Mají strach z toho, že budou bojkotovány.“

Trump během své kampaně čelí řadě nepříjemností, v poslední době hlavně sérii obvinění z obtěžování, ke kterému se přihlásilo už jedenáct žen. Kvůli tomu mu ubývá příznivců a ti zbylí nejsou podle Grushowa pro inzerenty atraktivní. „Určitě by neplatili velké částky, aby takové lidi oslovili. Spíš by investovali jen minimální potřebné částky,“ myslí si.

Náklady na rozjetí nové ambiciózní stanice se mohou pohybovat v řádech miliard dolarů. Trump už v této souvislosti dokonce údajně oslovil bývalého ředitele zpravodajství Fox Rogera Ailese, který musel skončit kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. I kdyby však nakonec stanici rozjeli, podle Grushowa by měli problém dostat ji do programové nabídky velkých společností jako Time Warner nebo Century Fox.

Značka Trump během prezidentské kampaně značně utrpěla, což dokládají i statistiky. Klesá mimo jiné i počet rezervací v Trumpových hotelech. Zřejmě i kvůli tomu nová hotelová síť realitního magnáta neponese jeho jméno.

