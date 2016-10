Miliardář Janeček by jako první mohl v Česku těžit lithium

Janečkova firma se podle serveru iDnes.cz může stát prvním těžařem, který bude lithium na území Česka cíleně těžit. V minulosti se získávalo jen jako druhotná surovina například při těžbě cínu. V poslední době ale díky použití v bateriích mobilních telefonů nebo elektromobilů poptávka po tomto alkalickém kovu roste.

Ředitel RSJ Libor Winkler serveru řekl, že celá těžba by trvala zhruba pět let, postavení linky a následná logistika představuje náklady ve stovkách milionů korun a zaměstnat by projekt mohl asi 80 lidí. Winkler se podle webu netají tím, že RSJ je v prvé řadě finanční investor a pokud přijde odpovídající nabídka, Cínoveckou deponii i s právy na těžbu prodá. Vlastními silami je podle něj nyní firma připravena separovat slídu a tu prodávat dál na zpracování.

Na odkališti v Cínovci smí deponie zužitkovat 680 tisíc tun suroviny. V ní by se podle průzkumů mělo nacházet množství slídy, ze kterého lze následně získat přibližně 11 tisíc 130 tun uhličitanu lithného, tedy po finální úpravě 2100 tun elementárního kovového lithia, které se používá v bateriích do notebooků, telefonů nebo elektromobilů, uvedl iDnes.

Sesterská společnost Cínovecké deponie firma Sanaka Industry podle Winklera právě podstupuje proces vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA. Sanaka by v Horním Slavkově chtěla taktéž těžit z odkaliště. Nacházet se v něm má přibližně dva a půl násobně více lithia než v Cínovci. Portál iHned.cz upozornil, že radnice v Horním Slavkově má výhrady k dopravě rudy kamiony přes obec.

V Krušných horách chce lithium těžit hlubinně i firma Geomet, kterou vlastní australská společnost European Metals. Naposledy se v Cínovci těžilo v roce 1991, kdy skončilo dobývání cínu.