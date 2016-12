Změny klimatu klepou Trumpovi na dveře. Doslova

Může znít trochu zvláštně, že ještě v roce 2009 Donald Trump boj proti globálnímu oteplování podporoval. O tři roky později se však na Twitteru nechal slyšet, že klimatickou změnu vymysleli Číňané se záměrem, aby poškodili americký průmysl. Během letošní předvolební kampaně se Trump profiloval jako jasný „popírač“. Začátkem prosince pak reportérům Fox News sdělil, že „nikdo opravdu neví, zda jsou změny klimatu skutečné, či nikoliv“.

Obyvatelé floridské Palm Beach, kde stojí i miliardářův honosný rezort Mar a Lago, si však hlavy se změnami klimatu lámou. A to natolik, že město investovalo 120 milionů dolarů do přečerpávacích pump, navíc s Trumpovým téměř půl milionovým příspěvkem. Miliardář na daních ze svého rezortu v roce 2015 podle agentury Bloomberg odvedl více než 409 tisíc dolarů.

Podle odhadů by v samotném Palm Beach mohly být vzestupem hladiny ohroženy nemovitosti v celkové hodnotě 557 milionů dolarů (přibližně 14 miliard korun). „Jenom se smiřuji s tím, že hladina oceánů stoupá,“ řekl médiím městský správce Thomas Bradford.

A jak je na tom s bezpečností samotný Trumpův rezort? Podle jednoho z místních republikánů Robina Bernsteina by Mar a Lago vážně ohrozilo už jen to, kdyby moře stouplo o necelý metr. Podle analýzy agentury Coastal Risk Consulting by se pak Trumpův rezort, budou-li hladiny moří stoupat i nadále, mohl potýkat s částečným zaplavením celých 201 dní v roce.