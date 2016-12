Bill Gates spustí miliardový fond na ochranu klimatu

Životnost fondu bude 20 let, během nichž se zaměří na dlouhodobé projekty, které by mohly výrazně snížit produkci skleníkových plynů. To znamená v oborech výroby a ukládání elektrické energie, zemědělství či dopravě. Podpoří startupy i již zavedenějš firmy. Vznik fondu odhalil v neděli zakladatel Microsoftu a filantrop Bill Gates, fungovat začne příští rok.

Spolu se nejbohatším člověkem světa Gatesem za fondem stojí také šéf Amazonu Jeff Bezos, majitel konglomerátu Virgin Richard Branson, šéf internetového gigantu Alibaba Jack Ma a dalších více než deset movitých jednotlivců. Podle webu Quartz jejich společné jmění dosahuje 170 miliard dolarů. Takto bohaté uskupení jednotlivých investorů je zcela nevídané.

„Je mi ctí spolupracovat s těmito investory. Naším cílem je vybudovat firmy, které pomůžou přinést příštím generacím spolehlivou a dostupnou energii bez emisí,“ prozrazuje podle agentury Bloomberg Gates, jenž dle časopisu Forbes disponuje majetkem ve výši 83,8 miliardy dolarů.

Loni v prosinci 28 podnikatelů z deseti zemí světa založilo alianci Breakthrough Energy Coalition (BEC). V ní je vedle Gatese také třeba šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Nový fond je konkrétním krokem této soukromé iniciativy, která hodlá pomáhat se startem společnostem, které budou vymýšlet inovativní přístupy k získávání čisté energie.

Gates dlouhou dobu agituje za boj s klimatickými změnami. Solární či nukleární energie nebo elektromobily jsou podle něj věcmi, které toho v krátkém časovém horizontu příliš nezmůžou. Jediným způsobem, jak zastavit globální oteplování, je najít nový, dokonale zelený zdroj energie, myslí si Gates, který již několik startupů v této oblasti osobně podpořil.

