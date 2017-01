Zahrajte si Apokalypsu. Za vývojem hry stojí i režisér Coppola

Režisér klasického snímku z roku 1979 nechce jít obvyklou cestou mainstreamu a se svými spolupracovníky proto rozjel crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru, při které žádá o příspěvky na vývoj hry. Tvůrci chtějí vybrat 900 tisíc dolarů (22,7 milionu korun), které jim mají pomoci zaplatit část nákladů na vývoj hry s předpokládaným termínem dokončení v roce 2020.

Autoři hry lákají přispěvatele na různé bonusy, včetně suvenýrů z filmové verze. Ti nejštědřejší pak dostanou například příležitost seznámit se s tvůrci, a dokonce možnost nechat si vytvořit vlastní postavu do hry.

Ambiciózní projekt by měl vyústit v hru žánru RPG (role-playing game) s prvky psychologického hororu. Hráč se vžije do postavy kapitána Williarda (ve filmu jej hraje Martin Sheen), který má podobně jako v předloze za úkol zabít plukovníka Kurtze (Marlon Brando).

„Miluju vůni naplamu po ránu.“ Podívejte se na slavnou scénu:

Tvůrci hry chtějí sázet na důkladný rozvoj postavy a psychologické aspekty, nehodlají ze hry udělat simulátor bezbřehého střílení. „Někteří lidé z herní branže nám říkali, že bychom z naší licence měli udělat střílečku, nebo dokonce hru pro mobily a jen těžit z ikonického názvu, ale to je to poslední, co bych chtěl udělat,“ říká Coppola v propagačním videu.

Apokalypsa je považována za jeden z nejvýznamnějších filmů sedmdesátých let dvacátého století. Dočkala se osmi nominací na Oscara, z nichž dvě proměnila. Natáčení filmu přitom provázely velké potíže, jeho rozpočet byl několikrát překročen a snímek pak musel dotovat z vlastní kapsy i režisér Coppola. Zřejmě i kvůli tomu se teď snaží nespoléhat jen na prostředky od herních studií, ale i na příspěvky od veřejnosti. On i jeho tým si podle vlastních slov chtějí udržet co největší míru nezávislosti.

Během tří dnů od uvedení už dostali vývojáři příslib 96 tisíc dolarů, a jsou tak nad desetiprocentní hranicí. Na vybrání zbylé částky mají čas do 24. února.

