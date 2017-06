Věštkyně Merkelová: Do 20 let budou potřebovat lidé-řidiči speciální povolení

Německá kancléřka Angela Merkelová je přesvědčena, že chybující člověk nebude mít za volantem za pár desítek let co pohledávat. „Do 20 let budeme smět řídit jen se zvláštním povolením,“ řekla politička. Člověk je podle ní největším rizikem při bezpečnosti dopravy, uvedla vystudovaná fyzička.

Bude to způsobeno nástupem autonomních vozů, kdy by se na silnici neměli plést roboti a lidští řidiči, kteří vykazují vyšší „chybovost“ než autonomní systémy. Budoucnost vzdálená dvě dekády není tak daleko, jak se mnozí domnívají.

Mnoho Němců ale i Čechů jí bude oponovat. Minulý rok musela firma Tesla, která vyvíjí autopilota, řešit první smrtelnou nehodu, kdy byl „autopilot“ zapleten do nehody. Nicméně je třeba říci, že k nehodě došlo po chybě řidiče.

Firma Elona Muska Tesla přitom zdůraznila, že její vozy v autonomním režimu najezdily 200 milionů kilometrů bez tragické nehody. V průměru na amerických silnicích jedna smrtelná nehoda připadá na 145 milionů ujetých kilometrů, celosvětově to je na 95 milionů ujetých kilometrů.

Jak připomenul server deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung faz.net, také v Německu došlo již ke kolizi autonomního vozu Tesla do autobusu na dálnici na severu země, ve Šlesvicku-Holštýnsku. Nikdo nebyl při srážce zraněn.

I když jsou autonomní systémy během řízení spolehlivější než lidé, člověk se nechce vzdát svého nadřazeného postavení, minimálně do té doby, než se vyřeší jednoznačně spolehlivost, ale také legislativa.

Experti varují, že nejrizikovějším obdobím je „překrývání“ v provozu aut, jež mají za volantem člověka a vozů, které jsou v režimu autopilota.

I když příznivci autonomních vozů tvrdí, že roboti sníží nehodovost až o 90 procent, nebude to rozhodně do doby, dokud se jim budou v provozu „plést“ v provozu řidiči lidé, upozornil server jalopnik.com.

„Výzkumníci i média přehlížejí u autonomních vozů dopady na bezpečnost, které způsobí mix vozů s řidiči a plně autonomních aut,“ řekl k problematickému nástupu autonomního řízení James Hedlund, bývalý vysoký úředník amerického úřadu National Higway Traffic Safety Administration.

„Bohužel ignorování chování řidiče při zrovnoprávnění s autonomními vozidly může vymazat očekávané přínosy na bezpečnost,“ dodal. Proto je třeba počítat, jak uvedla nejmocnější žena světa, že nás roboti od volantu dříve či později vytlačí.

