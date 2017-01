Studenti chtějí vařit pivo na Měsíci

Studenti Kalifornské univerzity v San Diegu pracují na kapsli, v které by mohlo vzniknout první měsíční pivo. I když ne tak úplně, přesněji půjde o experiment s kvašením, píše web PopularScience. A jak říkají samotní studenti – půjde o jeden z nejskvělejších experimentů, který se kdy na Měsíci odehrál.

Kapsle má obsahovat v jedné komoře pivovarské kvasinky. Po dosednutí kapsle na Měsíc se smísí s nezkvašeným pivem z druhé komory. V další fázi pak působením gravitace se kvasinky opět oddělí a v kapsli zbude hotové kvašené pivo.

Tento experiment by se mohl odehrát již na konci letošního roku. Zda k němu však dojde, není jasné. Studenti usilují v konkurenci dalších projektů u týmu Indus, který se účastní mezinárodní soutěže Google Lunar XPrize. V závodu o to, která ze soukromých společností dopraví jako první na světě na povrch Měsíce svůj modul (při splnění dalších podmínek jako třeba ujetí 500 metrů po povrchu), zbývá poslední pětice soutěžících. Tým Indus plánuje svůj let na 28. prosinec. Zda se spojí se studenty ze San Diega, bude jasné v březnu.

Vzniklý nápoj o velikosti plechovky nikdo neochutná. Modul se totiž bude vracet zpět bez jakékoli zátěže. Alespoň se však zjistí, zda je kvašení na Měsíci možné a jak se kvasinky chovají. A to má užitek nejen u výroby piva, ale také ve farmacii či potravinářství.

