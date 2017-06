Sexistická soutěž o stáž v Temelíně obletěla svět

Nejen rakouský a německý tisk zaujala soutěž v bikinách maturujících dívek, jež pózují okolo industriálních kulis v podobě železobetonové chladící věže a zrezivělého zábradlí.

Ta, jež by získala nejvíce „lajků“, by vyhrála čtrnáctidenní stáž v atomové elektrárně, což zejména v protijaderně naladěných zemích, jako jsou Rakousko a Německo, vyvolalo negativní reakce. Kromě toho, že je soutěž sexistická, ještě staví do zvláštního světla jadernou elektrárnu a polostátní společnost ČEZ.

Prezentace dívek na facebookovém profilu JE Temelín:

Německé noviny Passauer Neue Presse citovaly českou aktivistku Petru Havlíkovou z neziskové organizace Nesehnutí. Podle ní je taková soutěž za hranicí etických norem. Havlíková se podílí na vyhlašování cen Sexistické prasátečko, jež upozorňuje na sexistickou reklamu v českých médiích.

Asi třetina uživatelů na Facebooku hodnotila soutěž negativně, někteří ji označili za primitivní. „Svlíkni se a dostaneš stáž,“ kritizovala soutěž jedna ze čtenářek.

Vaření a pečení. Vhodné hobby

„Dávám like slečně z Prahy s energeticky náročnými hobby (vaření a pečení), co se chce dostat na dobrou vysokou, nejen pro její pohlednost a modelkovský postoj na fotce, ale taky proto, že u ní jako ambiciózní dívky z hlavního města je největší šance, že bude jednou zastávat pracovní pozici, z níž bude mít možnost postavení jaderné energetiky pozitivně ovlivnit,“ napsal sarkasticky jeden z uživatelů.

Zpráva zaujala rakouský Kurier, Der Standard, německé Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel a ekonomické tituly Handelsblatt, Wirtsaschaftswoche.

Reportáž z focení dívek v Temelíně

Deník Passauer Neue Presse dodal, že reaktor, který je nyní odstaven, a proto v něm mohlo probíhat focení, leží 60 kilometrů od bavorských hranic. V Německu poutá pozornost negativními zprávami například o opakovaných odstávkách.

Chvályhodná snaha, forma tragická

Německá verze serveru Huffington Post napsala, že je chvályhodné, že ČEZ chce přispět ke zrovnoprávnění mužů a žen a získat pro technické profese české maturantky. Bohužel u jejich profilů se čtenář dočte o barvě očí a například o tom, že se chtějí potápět se žraloky, zajímají se o makeup nebo hodlají skočit s padákem, nikoliv o jejich zájmu o energie nebo nové technologie.

„V jednadvacátém století by se nemělo stávat, aby o stáži ve firmě rozhodovalo to, jak člověk vypadá,“ napsala redaktorka Lisa Radda.

Organizátorka soutěže Maturantka roku Martina Matoušková v Českém rozhlase kritiku odmítla. Mladé dívky kromě jiného prošly vědomostní soutěží.

Zpráva o soutěži v bikinách v jaderné elektrárně doslova obletěla svět. Kromě německých a rakouských novin o ní informoval i web ruské propagandistické televize Russia Today, britský bulvární Daily Star, australský zpravodajský server 9news.com.au, polský bankier.pl nebo vietnamský tuoitre.vn.

Společnost ČEZ se prostřednictvím Infocentra JE Temelín po kritice omluvila, soutěž pozastavila a stáž nabídla všem deseti finalistkám.

Podobnou kritiku vyvolala v roce 2014 Vysoká škola ekonomická, když uspořádala soutěž krásy studentek Miss VŠE. Jednou z disciplín byl tzv. twerking, tedy natřásání hýžďovými svaly.

