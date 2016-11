První opravdový transformer jde do prodeje. Je z Turecka a stojí 15 milionů

Na unikátním projektu auta, které se podle vzoru z populární komiksové a posléze filmové série dokáže proměnit v robota, pracovalo uplynulých jedenáct měsíců dvanáct inženýrů a čtyři technici z tureckého startupu Letrons patřícího pod společnost Letvision. Využili pro něj model BMW E92 a se svým výtvorem teď jdou na trh. Svého úplně prvního transformera nabídnou na aukci v Dubaji u příležitosti výstavy Big Boys Toys.

„Protože je prvním svého druhu, dáváme Antimona do volné dražby, aby si jej mohl koupit kdokoliv, kdo se chce stát majitelem prvního transformera na světě,“ vysvětluje Turgut Alpagot, marketingový ředitel Letvision. „Chceme ukázat svou sílu celému světu,“ dodává.

Auto se zvládne změnit v robota během třiceti vteřin. Neobsahuje ale místa k sezení a na silnici oficiálně nesmí. Za pomoci dálkového ovládání vyvine rychlost 20 kilometrů za hodinu. Ve své robotické podobě pak Antimon umí hýbat pažemi, prsty a hlavou.

U této poněkud osekané verze ale nezůstane, vývojáři z Letrons mají velké plány. V současnosti už pracují na dalších jedenácti transformerech a už obdrželi několik nabídek na jejich pronájem a také na zapojení atrakce do zábavních parků.

V budoucnu pak turečtí výrobci hodlají pracovat na menších a cenově dostupnějších přístrojích, ve kterých by už lidé mohli jezdit po silnicích. Budoucí výtvory by mohly mít zabudovanou i funkci chůze. Podle Alpagota by takových autobotů mohl Letrons vyprodukovat více než 300 ročně. K tomu však potřebují sehnat soukromé investory, o což se nyní snaží.

