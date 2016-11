Politická bitva v šachu. Mistr světa se bojí Putinových hackerů

Rusové jsou na svou šachovou minulost hrdí a vždy se pyšnili tím, že dokážou ostatní národy přechytračit. V posledních devíti letech ale ani jednou ruský šachista nevyhrál titul mistra světa. Teď by se to Rusům hodilo nejvíce.

Jejich šampionem je šestadvacetiletý Sergej Karjakin, původem Ukrajinec z Krymu, který se ve dvanácti letech a sedmi měsících stal nejmladším šachovým velmistrem v historii. Ruské občanství dostal díky prezidentskému dekretu v roce 2009, tedy daleko před anexí Krymu. Pro změnu se rozhodl hlavně z důvodu snazší cesty ke sponzorům a kvalitnějšímu tréninku. V posledních letech je v otázce odtržení své domoviny politicky aktivní a stal se velkým oblíbencem ruského prezidenta Vladimira Putina. Kirjakin pak z vděčnosti nosí na veřejnosti trička s Putinovou podobiznou a Garryho Kasparova označil za ultraradikála.

Top Russian player Karjakin (ex-Ukraine). I'd translate it, "won't leave his guys behind." Russia runs Kirsan's FIDE. pic.twitter.com/0gE3sw5fv4 — Mig Greengard (@chessninja) 22. července 2014

Na druhé straně stojí šestadvacetiletý Nor Magnus Carlsen, který od roku 2013 drží titul světového šampiona. Na rozdíl od stoicky klidného a vždy seriózního Karjakina se dá považovat za excentrika. V tomto ohledu se sice nedá srovnávat například se známým bouřlivákem Bobbym Fischerem, na šachové poměry je však výrazný dost. Neváhá naštvaně odejít z tiskové konference, při hře se neustále nějak projevuje a několikrát pózoval i jako model.

Favorizovaný Carlsen během tří týdnů ve zvukotěsném studiu zatím nedokázal Karjakina ani svým agresivním stylem udolat. Z dosavadních dvanácti utkání, která přes internet sledoval i Putin, jich deset skončilo remízou, po jednom vítězství si připsali oba soupeři. Definitivně by se mělo rozhodnout ve středu v sérii tie-breaků, teprve popáté ve stotřicetileté historii šachu. V krajním případě mohou partie se zkráceným časovým limitem vyústit až v takzvaný armagedon, kdy bílý hráč dostane pět minut, černý jen čtyři, ale v případě remízy připadá vítězství jemu.

„Pro všechny normální lidi to je šachové utkání a ne politická hra,“ snaží se před rozhodující fází vyhroceného duelu mírnit vášně ruský velmistr Sergej Šipov. Tomu však věří málokdo. Carlsen si už před začátkem finálového klání zajistil ochranné služby Microsoftu, protože se bál, že by se ruští hackeři mohli nabourat do jeho komunikace a tréninkového procesu a mohli by Karjakina na jeho strategii připravit.

„Element překvapení je v šachu naprosto zásadní. Je tedy důležité, aby byla veškerá komunikace během příprav a finále zabezpečena. Žádná zásadní data nesmí být odcizena,“ vysvětluje Carlsenovy pohnutky Vibeke Hansenová z norské divize Microsoftu. O tom, že Carlsen zřejmě není paranoidní, svědčí i fakt, že druhá strana na tento netradiční krok nijak nezareagovala a nepřímému nařčení se nebrání.

Význam duelu se uvědomují i samotní hráči. Více ztratit může obhájce titulu Carlsen, který by mohl přijít o svou auru téměř neporazitelného muže. Karjakin naopak může jen získat. Vítězství naturalizovaného Rusa z Krymu by se Kremlu nesmírně hodilo a z šestadvacetiletého šachisty by udělalo národního hrdinu. Jeho výrok před rozhodujícím dnem: „Doufejme, že to neskončí armagedonem,“ je výstižný i mimo šachová políčka.

