Nedostatek spánku stojí vyspělé ekonomiky stovky miliard dolarů ročně

Nedostatek spánku je zejména v rozvinutých ekonomikách chorobou dnešní doby. Podle amerického centra CDC pro kontrolu a prevenci nemocí se nedostatek spánku z různých důvodů týká jednoho ze tří Američanů.

Názory na to, co je dostatečným spánkem, se liší. Dříve se jako žádoucí standard uvádělo osm hodin. Dnes vědci mluví o sedmi hodinách jako zlaté střední cestě, přičemž spíte-li méně či více, poškozujete podle nich své zdraví. Andrej Babiš se v minulosti nechal slyšet, že spí pouhé čtyři hodiny. Že by nemohl dospat?

Nejen zdraví i produktivita......

Není novinkou, že nedostatek spánku poškozuje zdraví, přispívá k rozvoji cukrovky, srdečních chorob, obezity a vysokého krevního tlaku. Jako hraniční se přitom uvádí limit šesti hodin. Studie neziskové organizace Rand Europe pojímá nedostatek spánku z ekonomického hlediska.

Závěry šetření, které srovnalo ekonomické dopady nevyspalých pracovníků na pětici vybraných rozvinutých ekonomik (USA, Británii, Kanadu, Německo a Japonsko) asi nejsou příliš překvapivé. Nedostatek spánku škodí národním ekonomikám výrazně, ve stovkách miliard dolarů.

Rand Europe chápe spánkovou deprivaci jako každý spánek trvající kratší dobu než obecně doporučovaných sedm hodin. Nedostatek spánku pak snižuje pracovní produktivitu a nasazení zároveň i s kvalitou odváděné práce. „Dopady nedostatku spánku jsou masivní,“ zmiňuje Marco Hafner, který studii vedl.

USA škodí „nespavci" nejvíce

Neslavným rekordmanem jsou podle Rand Europe Spojené státy, jejichž ekonomika kvůli nevyspalým pracovníkům ročně přichází o 411 miliard dolarů, což představuje 2,28 procenta hrubého domácího produktu. Hospodářství každoročně ztratí 1,2 milionu pracovních dnů, ve kterých by řádně vyspalí zaměstnanci pracovali s plným nasazením.

Japonsko kvůli spánkové deprivaci ztratí zhruba polovinu (600 tisíc pracovních dnů), řečí peněz 138 miliard dolarů, což v přepočtu na HDP představuje necelá tři procenta. Němci coby pracanti Evropy se globálně umístili na třetím místě s dvěma sty tisíci ztracenými dny a vyjádřeno v dolarech šedesátimiliardovou ztrátou (1,56 procenta německého HDP).

Stejný počet pracovních dnů ztratilo kvůli nevyspalým Britům i Spojené království, které to rovněž stálo 60 miliard dolarů (1,86 procenta HDP). Nejlépe tak ze zkoumané pětice národů spali Kanaďané. Jejich ponocování stálo zemi javorového listu 80 tisíc pracovních dnů a finančně ztrátu 21,4 miliardy dolarů (1,35 procenta HDP)