Jste příliš šťastní? Snadněji vás podvedou, tvrdí američtí vědci

Vědci z Newyorské, Chicagské a Pensylvánské univerzity nedávno uskutečnili sérií výzkumů zaměřených na to, jak jsou extrémně pozitivní lidé vnímáni. Došli k závěru, že tyto osoby jsou často považovány za snadno ovlivnitelné.

Existuje sice mnoho jiných průzkumů, podle nichž působit šťastně poskytuje mnohé výhody, ať už v osobním nebo profesním životě. Spokojení lidé jsou vnímáni jako atraktivnější, sebevědomější, důvěryhodnější a sympatičtější, ukázaly předchozí studie.

Žádná z nich ale nezkoumala, jak s takovými lidmi jednají ostatní. Badatelé se proto v šesti různých výzkumech soustředili na to, jak okatá spokojenost ovlivňuje vztahy mezi lidmi. Potvrdili, že hodně šťastní lidé jsou v mnoha směrech vnímáni kladně, ale současně obecně považováni za naivky.

Vědci proto provedli několik pokusů s cílem zjistit, proč tomu tak je. Zjistili, že extrémně šťastní lidé si svůj životní postoj udržují buď tak, že dostatečně nezpracovávají přijaté informace, nebo se před negativními zprávami zvnějšku chrání. A to je podle vědců také důvod, proč mohou mít ostatní jedinci sklon je podvést.

Při jednom experimentu například dostali jeho účastníci za úkol získat co nejvíce peněz od ostatních tak, že jim špatně poradí - což se děje například v prodejnách aut, kdy prodejce získá velkou provizi za předražené auto. Při pokusu se ukázalo, že zkreslené údaje dostávali především ti, kdo působili přehnaně šťastně. Při jiném pokusu si zase tyto osoby ostatní vybírali jako své partnery pro simulovaná jednání, neboť se domnívali, že je snadno využijí.

Z těchto závěrů by se měli podle The Washington Post poučit především ti, kdo jednají s lidmi - například prodejci a obchodní zástupci. Ti jsou v USA školeni, aby vypadali co nejveseleji, ale přitom hrozí, že budou při jednáních působit nepřipraveně, neinformovaně a jako méně schopní, uvedli vědci. To stejné platí i pro politické vůdce, kterým jejich okolí radí, aby se široce usmívali a působili tak charismatičtěji. Může to ale dopadnout tak, že nakonec budou vypadat slabí a neschopní akce.

„Umírněné štěstí může pomoci roztočit soukolí společenských vztahů, ale příliš mnoho štěstí nebude vnímáno tak příznivě,“ uzavřel deník.