Navždy spolu: Ronaldo podepsal doživotní kontrakt s Nike

Detaily nedělní smlouvy, jež zavazuje Ronalda ke službám v barvách Bílého baletu až do roku 2021, kdy mu bude 36 let, zveřejněny nebyly. Podle deníku The Sun však celková hodnota kontraktu dosahuje 225 milionů liber (6,8 miliardy korun). Dvojnásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy by si tak i po zdanění měl přijít na 440 tisíc liber týdně (13,4 milionu korun), díky čemuž se vrátí na post nejlépe placeného fotbalisty světa.

Ještě o poznání vyšší částku by však Ronaldovi v konečném účtování měla zajistit v úterý podepsaná smlouva se společností Nike. Ta je koncipována jako doživotní spolupráce a podle deníku The Washington Post zaručuje portugalskému reprezentantovi roční příjem ve výši 24 milionů dolarů (588,5 milionu korun). V praxi to znamená, že v roce 2021, kdy mu vyprší smlouva s Realem, bude mít již kromě klubového platu na kontě další 3 miliardy korun od Nike. A i po skončení kariéry bude jen díky spolupráci s americkou firmou vydělávat 10 miliard korun každých 17 let.

Oboustranná spokojenost

„Mám s touto značkou skvělé vztahy. Ve firmě mám již mnoho přátel, s nimiž pracujeme jako rodina,“ pochvaluje si fotbalista prodloužení sponzoringu se společností, s níž spolupracuje již od roku 2003 a jež má lví podíl na Ronaldově pozici nejlépe vydělávajícího sportovce světa (při sečtení klubových a reklamních příjmů). A podle zástupců Nike je spokojenost oboustranná.

„Ronaldo zažívá další skvělý rok na klubové i reprezentační scéně a je bezpochyby ikonou svého sportu. Svým významem fotbal dalece přesahuje, je nejpopulárnějším sportovcem na sociálních sítích a nejznámějším sportovcem planety,“ objasňuje mluvčí společnosti Nike důvody, proč právě Ronaldo je hoden doživotní smlouvy.

Někdejší fotbalista Manchesteru United, jenž působí v barvách madridského klubu od roku 2009, se tak stává třetím sportovcem, s nímž americký výrobce sportovní obuvi a oblečení uzavřel doživotní kontrakt. Prvním se stal v roce 1993, tedy 10 let před ukončením své aktivní kariéry, legendární basketbalista Michael Jordan. Nike mu od té doby podle CNN vyplatila celkem 473 milionů dolarů (11,6 miliardy korun). Druhým je pak dosud aktivní basketbalista LeBron James, jemuž smlouva zaručuje podle odhadů až 30 milionů dolarů ročně (735,6 milionů korun).

Nejlépe vydělávající sportovci světa v roce 2016 (částky v milionech dolarů)

sportovec odvětví sportovní příjmy reklamní příjmy celkové příjmy Cristiano Ronaldo fotbal 56 32 88 Lionel Messi fotbal 53,4 28 81,4 LeBron James basketbal 23,2 54 77,2 Roger Federer tenis 7,8 60 67,8 Kevin Durant basketbal 20,2 36 56,2 Novak Djokovič tenis 21,8 34 55,8 Cam Newton americký fotbal 41,1 12 53,1 Phil Mickelson golf 2,9 50 52,9 Jordan Spieth golf 20,8 32 52,8 Kobe Bryant basketbal 25 25 50

Zdroj: Forbes.com

