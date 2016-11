Kupní síla Čechů se znovu zvedá. Zaostává ale za Slováky, Estonci či Litevci

Kupní síla obyvatel Česka po tříleté stagnaci z let 2011 až 2013 roste a je nejvyšší za posledních deset let. V mezinárodním žebříčku 42 zemí podle kupní síly je ČR na 26. místě, kromě Slovinska a Slovenska ale Českou republiku v regionu letos předběhlo i Estonsko a Litva. Úroveň kupní síly na obyvatele v České republice dosahuje 56,8 procenta průměru Evropy. Ukázala to studie společnosti GfK Czech Kupní síla v okresech a obcích ČR 2016.