Češi jsou spokojení. Chtějí ale rovnější šance a lepší život v důchodu

Češi jsou s kvalitou života v podstatě spokojeni, patří k nejspokojenějším ve středoevropském regionu. Vyplynulo to ze studie, kterou na dnešní konferenci Česko: Jak jsme na tom? prezentoval ředitel agentury STEM Pavel Fischer. Podle autorů studie by se mělo pracovat na rovných příležitostech pro všechny a přístupu k seniorům a duševně nemocným. Jsou to témata, o nichž chtějí podnítit diskusi v příštím roce.